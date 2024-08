Reprueba Legislativo cuenta pública 2023 de siete municipios; no cumplieron con la administración de recursos públicos

Por no mantener los controles y prácticas administrativas para el adecuado desempeño y ejercicio de los recursos públicos, integrantes de la LXIV Legislatura reprobaron las cuentas públicas de los municipios de Españita, Huamantla, Mazatecochco, La Magdalena Tlaltelulco, Tetlatlahuca, Quilehtla y Zacatelco, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Local Por la vía rápida avala Congreso local cuentas públicas a 40 entes

Los congresistas determinaron que estas demarcaciones no cumplieron con los criterios de razonabilidad en la administración de los recursos públicos, debido a que fueron detectadas irregularidades en el desarrollo de la gestión financiera, mismas que no se solventaron en los plazos legales establecidos.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Municipios Mantienen disputas alcaldes y síndicos; al menos 14 municipios incumplieron con la firma del o la síndico en sus cuenta públicas

LOS DICTÁMENES

En el caso del municipio de Españita fue detectado un probable daño patrimonial por un monto de 4.3 millones de pesos, entre los que destaca un gasto no justificado de tres millones 287 mil 223 pesos por pagos de gastos improcedentes; también un gasto superior a los 806 mil pesos por obras y conceptos pagados no fiscalizados al no exhibir la documentación técnica justificativa.

Entre las observaciones también se contempla la erogación de más de 207 mil pesos que corresponden a gastos en obra, insumos, bienes o servicios superiores al precio del mercado. También le fueron detectadas 22 omisiones en procedimientos de adjudicación, de las cuales solo tres fueron solventadas.

Lee más: ➡️ En cuenta pública 2024, observará Órgano de Fiscalización Superior a policías municipales no certificados

Con relación a la cuenta pública del municipio de Huamantla, los congresistas externaron que detectaron irregularidades, desviación o posible afectación a la Hacienda pública por un monto de 24.4 millones de pesos, lo que derivó en la no aprobación de su cuenta pública correspondiente a 2023.

Municipios Alcalde de Totolac de nuevo benefició a amigos constructores, revela Informe

Las observaciones que resaltan al Pueblo Mágico fue la inadecuada justificación de un monto de 14 millones 48 mil 18 pesos por pagos de gastos improcedentes; a la administración municipal también le fue señalado un recurso de cuatro millones 709 mil 523 pesos de recursos públicos faltantes.

En el informe remitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) también fue señalado un monto de más de 1.8 millones de pesos por pago de bienes sin acreditar su recepción; otro apartado de más de un millón 500 mil pesos por pago de gastos en exceso, entre otros.

No te pierdas: ➡️ No entregó Tetlatlahuca cuenta pública del segundo trimestre; fue el único municipio que no cumplió

Otra de las demarcaciones cuya cuenta publica resultó en sentido reprobatorio fue La Magdalena Tlaltelulco por un probable daño patrimonial que supera los 14 millones de pesos por la administración municipal.

Entre los gastos observados destaca un monto de 3.5 millones de pesos por pago de gastos improcedentes; otro de 2.4 millones de pesos por el pago a proveedores, prestadores de servicios o contratistas sin acreditar la recepción del bien; uno más supera los dos millones de pesos por pago de gastos en exceso; hay otra observación que también supera los dos millones de pesos por obras y/o conceptos no pagados no fiscalizados al no exhibir la documentación técnica justificativa, entre otros gastos.

Municipios No entregó Tetlatlahuca cuenta pública del segundo trimestre; fue el único municipio que no cumplió

En sentido negativo también resultó la cuenta pública del municipio de Mazatecochco de José María Morelos por no justificar de manera adecuada un recurso de cuatro millones 386 mil 763 pesos, de acuerdo con el informe emitido por el OFS.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los montos más altos señalados de probable daño patrimonial son por un millón de pesos por pago a prestadores de servicio, proveedores y/o contratistas sin acreditar la recepción del bien; uno más equivalente a 857 mil 889 pesos por pagos de obras, insumos, bienes o servicios superiores al precio establecido en el mercado, así como otros aspectos que no fueron justificados.

En el caso de Tetlatlahuca la observación al gasto público supera los ocho millones de pesos, de ahí que los congresistas determinaron que el dictamen de su cuenta pública 2023 fuera en sentido reprobatorio.

De estos recursos un total de 3.5 millones de pesos corresponden a pago de bienes o servicios sin acreditar su recepción; por más de un millón 300 mil pesos por obras pagadas no fiscalizadas; más de 988 mil pesos corresponden a recursos públicos otorgados no comprobados; 594 mil de pagos de gastos en exceso y 578 mil pesos de pagos de gastos improcedentes, entre otros.

Lee también: ➡️ Nanacamilpa y Yauhquemehcan no entregaron la cuenta pública del primer trimestre de 2024

Local Digitalización será paulatina en el Órgano de Fiscalización Superior, afirma auditor

Mientras que en Santa Cruz Quilehtla la observación supera los 4.4 millones de pesos, de estos 1.3 millones de pesos son de pagos que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas; en tanto, 1.1 millones de pesos son de recursos públicos entregados, pero no comprobados, entre otras observaciones.

Durante la plenaria también fue reprobada la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023 del municipio de Zacatelco, cuyo alcalde Hildeberto N., enfrenta un proceso legal recluido en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Conforme a las observaciones hechas a los informes financieros de la demarcación existió un probable daño patrimonial de 13.5 millones de pesos, destaca una observación de 5.9 millones de pesos por pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción; una más por 3.1 millones de pesos correspondiente al pago de gastos improcedentes y un monto de 1.4 millones de pesos concepto de obra pagada no ejecutada.

Entérate: ➡️ Observan por posible daño patrimonial las cuentas públicas a seis alcaldes reelectos

LAS APROBADAS

Las cuentas públicas aprobadas corresponden a los municipios de Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Cuaxomulco, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, Papalotla de Xicohténcatl, San Juan Huactzinco, Tenancingo, Teolocholco, Xicohtzinco, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, así como al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala.