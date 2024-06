Reprueban Morena, PRI y Panal reparto de regidurías por parte del ITE; coinciden en que hay disparidad

De manera unánime, los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Nueva Alianza Tlaxcala (Panal), Ernesto García Sarmiento, Carlos Augusto Pérez Hernández y Williams Zainos Flores, respectivamente, reprobaron la asignación que hizo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) de las regidurías en los 60 ayuntamientos.

Entrevistados por separado, los líderes partidistas coincidieron en que con la distribución realizada por el organismo electoral ahora existe una disparidad, pues casi el 60 % de esos espacios fueron otorgados a mujeres y el resto a los hombres, con lo cual no alcanzan esa equidad en la contienda, de ahí que ahora los hombres estarán en desventaja.

En este sentido, reconocieron que al momento están en el análisis para determinar si es que presentan impugnaciones al acuerdo aprobado por el Instituto, pues, aunque existe una fórmula que utiliza el árbitro electoral para otorgar esos espacios, muchas veces también lo hacen basados en apreciaciones, además de que es incongruente que en municipios donde determinado partido político obtuvo el triunfo a ese mismo no le otorgaron regidurías.

En su momento, García Sarmiento, del PRI, indicó que al formalizar el ITE la conformación de las planillas para cumplir con las acciones afirmativas, “eso provocó un desequilibrio en el que no estamos de acuerdo, de ahí que más adelante proponer la modificación de ello y que sea real la paridad de género porque ahora resulta que no fueron parejos y las mujeres ocupan más lugares que, aunque no es mala su participación, se debe tener un equilibrio”.

Planteó la modificación desde el Congreso del Estado de las reglas electorales en la conformación de las planillas, además de la reforma electoral que está pendiente, de ahí que adelantó que desde su partido promoverán ese cambio, pero también podrían plantearlo los mismos ciudadanos al seguir los canales conducentes para ello.

Por su parte, Zainos Flores, del Panal, aseguró que revisarán la asignación de las regidurías, pues si bien existe una fórmula para ello, hay algunas cosas que les llaman la atención, de ahí que su representante ante el consejo revisará cómo se asignaron y ver si procede fijar una postura, pues en algunos municipios donde existe sobrerrepresentación utilizaron esta fórmula y, por otro lado, hay quienes ganaron la presidencia, pero no obtuvieron ninguna regiduría, lo cual es contradictorio.

Criticó la disparidad que realizó el ITE y que, además, va en contra de los lineamientos, pues existen algunos “compañeros” que se sienten aludidos con eso y además afectados porque les retiraron un espacio de representación por asignárselo a alguien más, de ahí que estarán pendientes de los cambios en materia electoral que hará la presidenta electa de México y también en ámbito local.

Por su parte, Pérez Hernández dijo estar preocupado que no se cumple con la paridad porque según el ITE asigna mayor cantidad de regidurías a las mujeres, aunque trabajamos en el esfuerzo por lograr la paridad y esta designación vulnera derechos de compañeros y aunque Morena se ha caracterizado por tener mayor apertura de la participación de la mujer, pero ahora existe una disparidad.

Reconoció que existe preocupación en cuanto a que el ITE marcó temas de acciones afirmativas en la designación de esos espacios, pero revisarán que no cometa un exceso en aras de cumplir con las acciones o al defender la paridad, lo cual les parece grave, de ahí que observarán con lupa esos temas municipio por municipio.

Los líderes partidistas de PRI, Morena y Panal reconocieron que al momento están en el análisis para determinar si es que presentan impugnaciones al acuerdo aprobado por el ITE.

El pasado sábado el ITE realizó la asignación de las 350 regidurías en los 60 ayuntamientos, de las cuales el 59.1 % será para mujeres.