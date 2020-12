Resaca Navideña | Retan tlaxcaltecas a la Covid-19

Los tlaxcaltecas desafiaron en la Nochebuena al nuevo Coronavirus e hicieron todo lo contrario a lo que la Secretaría de Salud establece, pues organizaron fiestas familiares masivas, no usaron cubrebocas, no se aplicaron gel y no mantuvieron la sana distancia.

En la Iglesia tampoco respetaron las reglas, ya que decenas de personas, para adorar a sus santos patrones, quemaron cohetones a pesar de estar limitados desde 2017, cuando el temblor dañó las estructuras de decenas de templos. La quema de pólvora fue la constante.

Otros más quemaron llantas, tradición arraigada entre muchas personas para amanecer hasta el 25 de diciembre, a pesar de generar contaminación al ambiente.

Olvidaron la nostalgia por los muertos y organizaron “pachangas”, bailes y, en algunas comunidades de la zona oriente de la entidad, hasta los huehues revivieron

Eso sí, no hubo un solo detenido por esas acciones debido a que el Gobierno estatal decidió no aplicar medidas punitivas contra quienes no respeten las medidas de sanidad establecidas por el sector salud.

En Huamantla, El Sol de Tlaxcala tuvo conocimiento de que elementos de la policía municipal intentaron frenar algunos bailes “sonideros” pero, al ser rebasados por la gente, optaron por retirarse para evitar enfrentamientos.

En San José Xicohténcatl, del mismo municipio, las personas quemaron decenas de llantas para, según ellos, esperar la Navidad “como se merece”.

La Ley seca tampoco fue respetada pues decenas de pequeños negocios que aprovecharon la ocasión para obtener ganancias y es que, mientras las cadenas comerciales acataron la disposición oficial, ellos decidieron que era el momento de recuperar algo de lo perdido por la pandemia

Así, a muchos tlaxcaltecas, de acuerdo con algunas pláticas, les ocupó más que el aumento de contagios, que la gasolina, refrescos y cigarros aumentarán de precio a partir del 1 de enero. Y es que como lo dicta la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cada año la Secretaría de Hacienda hace una actualización de las cuotas para tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas y combustibles fósiles que se destinan a las entidades federativas.





