Reservó ITE registro de candidaturas de “Sigamos haciendo historia” y del PRI

Por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) se reservó el registro de las candidaturas para la presidencia municipal de San Lucas Tecopilco de la coalición “Sigamos haciendo historia en Tlaxcala” , integrada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Redes Sociales Progresistas y Nueva Alianza Tlaxcala, así como la del Revolucionario Institucional (PRI), pero de presidencia de comunidad de Capulac, en Tetla.

Sin embargo, en otra sesión especial, el Consejo General sí avaló los registros correspondientes a los partidos Morena, Alianza Ciudadana y del Trabajo, pero para la presidencia de comunidad de Santa María Capulac para la elección extraordinaria del próximo 24 de noviembre.

De acuerdo con el proyecto avalado por los consejeros electorales, la coalición no cumplió con la acreditación de discapacidad permanente de una de sus postulaciones dentro de la acción afirmativa en favor de personas con discapacidad, toda vez que Gabriela Hernández Carrasco no presentó ninguno de los documentos señalados en los lineamientos de registro, pues el ITE realizó una valoración exclusivamente de los documentos presentados y no así de la condición médica.

En este sentido y a fin de garantizar a la coalición, así como a la ciudadanía postulada, su garantía de audiencia tutelada por la ley y que debe imperar en todo procedimiento de selección por el que la ciudadanía pretenda contender para ocupar un cargo de elección popular, le requirieron que, en un plazo improrrogable de 48 horas contadas a partir de la notificación de la resolución, subsane las postulaciones para dar cabal cumplimiento al principio constitucional de paridad de género.

Aunado a lo anterior, deberá cumplir con las postulaciones de fórmulas a fin de cumplir con la acción afirmativa en favor de personas con discapacidad, al tiempo que no deberá dejar de observar el cumplimiento de las acciones afirmativas, de ahí que en caso de no subsanar lo requerido será acreedor a una amonestación pública.

Por su parte, el Revolucionario Institucional incumplió y deberá subsanar el tema de la paridad de género para la presidencia de comunidad de Capulac, de acuerdo con los lineamientos de paridad, de ahí que fue apercibido a efecto de que, en caso de que no cumpla con lo requerido, será acreedor a una amonestación pública.

Para los partidos que sí cumplieron con su registro el ITE deberá expedir las constancias correspondientes a los candidatos.