Respalda Congreso local minuta que quita fuero constitucional al presidente de México

La mayoría de los integrantes de la LXIII Legislatura local, avalaron la minuta que reforma dos artículos de la Constitución Política de México a fin de suprimir el fuero del que actualmente goza el presidente de la República.

En la sesión ordinaria de este día, los diputados locales coincidieron con los argumentos del Congreso de la Unión de que esas reformas responden a la necesidad de atender a la demanda social de abatir la impunidad que ha generado la protección constitucional del Presidente de la República, por lo que con ello se da un paso firme para avanzar en el combate a la corrupción.

Y en el dictamen presentado, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos del Congreso local determinó procedente retirar al presidente de la República el fuero constitucional para que pueda ser sujeto a proceso por una autoridad judicial y juicio político.

Sobre todo, al argumentar que es necesario para que la Constitución funcione y que los principios que conforman el sistema de gobierno, la división de poderes, el régimen federal y el sistema representativo, no sean simples quimeras, es decir, que no queden a la voluntad presidencial pues el titular del Ejecutivo federal no está por encima de la Constitución y también tiene que cumplirla.

Por ello, aprobaron las reformas a la Carta Magna federal para establecer que "durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana".

Y que para proceder penalmente en su contra, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, órgano que resolverá con base en la legislación penal aplicable.

