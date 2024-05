Respalda Lorena Cuéllar a los agremiados de la CTM en Tlaxcala

Este miércoles uno de mayo, Día del Trabajo, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros respaldó a los cerca de 20 mil agremiados que en Tlaxcala forman parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Local Para la iniciativa privada el 1 de mayo es descanso obligatorio

En el evento llevado a cabo en San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, la mandataria estatal atestiguó la solicitud oficial de la incorporación de la de la comunidad de la Universidad Politécnica de Tlaxcala a la Confederación, en donde los representantes de la institución educativa le solicitaron brindar el respaldo y apoyo necesario para que todos los trabajadores puedan acceder a un contrato colectivo de trabajo que ponga fin a laceraciones a sus derechos laborales y, de forma específica, al acoso laboral.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En representación de trabajadores de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Alfredo Lara Sánchez, pidió a la titular del Ejecutivo local permitirles la creación de un sindicato que, entre otras cosas, termine con los malos manejos que durante varias administraciones han hecho las personas que han fungido como rectores, y que únicamente han buscado el cargo para tener beneficios personales.

Por otro lado, en breve entrevista concedida a El Sol de Tlaxcala, el secretario general de la CTM, Pascual Grande Sánchez, afirmó que la central sindical obrera continuará con la lucha emprendida desde hace casi nueve décadas, pero de forma específica habló de su intención para que la semana laboral sea de 40 horas, un salario de mínimo 30 días al año y que bajen los impuestos como lo es el Impuesto Sobre la Renta, eso al defender que la CTM concentra a la mejor fuerza laboral que existe en Tlaxcala.

Grande Sánchez también compartió que una de las peticiones al gobierno estatal es garantizar la paz y la tranquilidad laboral para que eso redunde en la instalación de más empresas, al tiempo que destacó que actualmente la entidad vive una situación laboral positiva, con la generación y permanencia de empleos.

No dejes de leer:➡️ Reducción de jornada laboral aumentará producción en las empresas, considera CTM

Antes, durante el evento protocolario, representantes de la CTM recordaron que este uno de mayo es conmemorada la lucha laboral, por lo que aprovecharon la ocasión para pedir que su ambiente laboral sea seguro y respetuoso, y en donde todas las personas, sin importar el giro o la empresa de la que se trate, puedan desarrollarse profesionalmente.

Ahí hubo una petición específica: derrocar los obstáculos que se presenten a los trabajadores para permitirles un futuro más inclusivo, que no haya diferencias salariales entre hombres y mujeres, y que no haya discriminación con ese sector que todavía no puede acceder a un trabajo digno a pesar de que han demostrado tener las mismas capacidades y responsabilidad para desempeñar el trabajo encomendado al otro género.

*Con información de Armando Pedroza