Respalda “Supérate” proyectos de negocio de beneficiarias de San Pablo del Monte

En el municipio de San Pablo del Monte, familias beneficiarias con el programa “Supérate” del Gobierno del Estado han podido mejorar sus condiciones de vida al poner en marcha unidades productivas de negocio con las que brindan empleo a más personas.

Ángela Guadalupe Hueyoc Méndez, de 49 años de edad y beneficiaria de la estrategia, se dedica a confeccionar y comercializar pantalones de mezclilla desde hace cinco años; sin embargo, debido a la falta de un ingreso fijo su proyecto se había detenido.

Cabeza de familia y madre de dos niños de 5 y 10 años de edad, decidió invertir el apoyo que le otorgó la Administración Estatal en la compra de materia prima, para que, por medio de la fabricación y venta de pantalones de mezclilla, incrementara sus ganancias y mejorara el nivel de bienestar de su familia.

María Angélica Silva Franco, Promotora General de “Supérate”, explicó que el apoyo que recibió la beneficiaria corresponde al cuarto componente, que contempla la “Transferencia de activos para desarrollar proyectos productivos”.

Silva Franco abundó que además del apoyo económico, Ángela Guadalupe Hueyoc recibió atención médica y nutrimental para sus hijos con el fin de que cada miembro de la familia pueda desarrollarse y mejorar su calidad de vida.

En su oportunidad, Ángela Hueyoc, resaltó que con el apoyo de “Supérate”, lo que comenzó como un sueño se ha logrado materializar y va creciendo poco a poco, debido a que, además de la compra de materia prima, brinda trabajo a otras personas, adquirió maquinaria y pagó un espacio en el mercado “Hidalgo” ubicado en Puebla donde comercializa sus productos.

Estoy muy agradecida con el Gobernador Marco Mena, gracias por este apoyo que ha venido a cambiar la vida de toda mi familia, la ayuda que me ha otorgado me impulsa a seguir adelante y me motiva a continuar día con día, enfatizó.

Cabe señalar que, actualmente, Ángela Guadalupe Hueyoc Méndez, cuenta con seis máquinas de coser, renta dos máquinas de hilado y su producción oscila entre los 100 y 200 pantalones por semana, con un catálogo extenso de diversos modelos para dama; además, entre sus propósitos se encuentra el poder patentar su propia marca, adquirir más equipo de costura y ofrecer mayores oportunidades laborales.

De esta manera, el Gobierno del Estado a través del programa “Supérate” respalda a las familias que se encuentran en condición vulnerable con la finalidad de que fortalezcan sus proyectos y mejoren su calidad de vida.

