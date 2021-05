Respaldan 14 senadores del país a Lorena Cuéllar rumbo al 6 de junio

Lorena Cuéllar Cisneros, candidata a gobernadora por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, recibió este 13 de mayo el respaldo de 14 senadores del país rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio, entre ellos del exgobernador José Antonio Álvarez Lima.

Al asistir como invitada especial a la presentación del libro “Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral”, autoría del senador Ricardo Monreal Ávila, Cuéllar Cisneros fue respaldada por lo que denominaron como “un ejército” que no permitirá que el “Día D” los tlaxcaltecas sean coaccionados mediante la entrega de dinero o dádivas para votar a favor de alguna candidata o candidato.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

En el evento, el senador Ricardo Monreal demandó al titular del Ejecutivo estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, que no meta las manos en el presente proceso electoral y deje a la gente decidir, pues la legislación electoral hoy califica como delito grave y cárcel la intervención directa o indirecta de las autoridades gubernamentales.

No obstante, vaticinó que la presente elección será la más limpia de la historia de México, a pesar de los intentos de los “mapaches electorales” que mediante los programas sociales de gobiernos estatales buscan incidir en la ciudadanía.

Serán las más limpias porque tenemos a un presidente de la República vigilando, pero sobre todo, estricto y escrupuloso para no destinar recursos públicos para ningún partido político o candidato… de 44 años que tengo en el servicio público, siempre los gobiernos federales en épocas de elecciones repartían dinero de las arcas para favorecer a candidatos, pero hoy nuestro presidente no le dará un solo cinco a nadie y no va a proteger a nadie porque esa es su vocación de demócrata.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Agregó que los senadores de Morena, incluida Ana Lilia Rivera (quien no asistió al evento por encontrarse de vacaciones con su familia), se solidarizan con Lorena Cuéllar Cisneros en el presente proceso electoral porque “ha sufrido para llegar hasta donde hoy está interna y externamente, con los propios y los extraños, con el gobierno y funcionarios, pero no van a poder seguir haciendo de las suyas porque la ciudadanía sabe perfectamente que el país necesita seguir caminando en un proceso de transformación y llegó la hora de Tlaxcala”.

TLAXCALA LE ENTREGARÁ BUENAS CUENTAS AL PRESIDENTE: CUÉLLAR

En su oportunidad, la candidata Lorena Cuéllar Cisneros destacó que tal y como ha ocurrido en anteriores elecciones, el electorado tlaxcalteca habrá de entregarle buenas cuentas el próximo 6 de junio al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó la presentación del libro de Ricardo Monreal al aportar un material invaluable en la construcción democrática del país y recordó que “el fraude de 2006 se cometió principalmente en las casillas y consejos distritales y fue al amparo de lo inesperado y este libro dota de los conceptos necesarios para defender la democracia pues hoy en diversas latitudes del país se disfraza la compra del voto y se violan las normas de la contienda, actos por demás vergonzosos, pero hoy gracias a nuestro presidente están tipificados como delitos graves y sin derecho a fianza y eso hará que se respete la democracia en Tlaxcala”.

Los senadores asistentes al evento desarrollado en un salón social de la comunidad de Ocotlán, en la capital, son originarios de entidades como Campeche, Quintana Roo, Michoacán, Veracruz, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, entre otros.

