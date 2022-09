Respetará Congreso dictámenes del Órgano de Fiscalización Superior

Para la calificación de las cuentas públicas de 2022, la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado continuará con la política de respetar los dictámenes emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), pero revisará el procedimiento sobre la marcha, afirmó el presidente de la comisión, Jaciel González Herrera.

Local Recibió OFS 25 % del presupuesto del Congreso

Al respecto, abundó que debido a que las leyes son perfectibles, analizarán la calificación de cuentas públicas, lo cual tiene que ver, a su parecer, con un tema político, pues desde ahí observan a quien tiene buenos ejercicios, quién no y quién está deficiente en el tema de sus ejercicios, pues independientemente de que esté aprobada la cuenta pública o no, eso no quiere decir que están exentos de ajustar cuentas.

Continúa leyendo: ➡️ Entregan la Comisión de Finanzas y Fiscalización

Municipios Liliana Ixtlapale acusa irregularidad en Tepeyanco

En este sentido, puntualizó que en aquellos que aprobaron el manejo de sus finanzas no quiere decir que no tengan la obligación de ajustar cuentas en los pendientes que haya dejado, de ahí que analizarán si existe la posibilidad de modificar algunos puntos.

Eso sí, manifestó que todo es un procedimiento que debe realizar el OFS, órgano técnico del Congreso del Estado, a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por lo que tiene la facultad de salir a realizar las auditorías, hacer una revisión financiera sobre los ejercicios de los entes y, con base en esas auditorías, elaborar los informes de resultados.

Lee más: ➡️ Diputados locales aprueban cuenta pública a 35 municipios

Local Por mayoría de votos, aprueba Congreso su programa legislativo

Enfatizó que, como Comisión, se encargan de avalar las bases para dictaminar las cuentas públicas y, en ese sentido, en esta Legislatura han sido responsables, pero transparentes, ya que respetan las bases que ellos mismos aprobaron y también los informes de resultados.

Por otro lado, dijo que una vez que concluyeron con la dictaminación de las cuentas, ahora viene el otro procedimiento, puesto que hay municipios con varias observaciones de probable daño patrimonial, por lo que serán el OFS y el Tribunal de Justicia Administrativa los encargados del proceso para definir y detectar cuál sí pudiese ser daño patrimonial y hacer el ajuste de cuentas.

Empero, sostuvo que desde el recinto legislativo estarán pendientes para que ese procedimiento siga de manera transparente y, desde luego, hagan lo necesario para que no haya impunidad, pues son recursos públicos y deben ser transparentados y, de ser necesario, esclarezcan algunas posibles irregularidades.

Te recomendamos: ➡️ Buscarán los legisladores mejorar la fiscalización

Municipios Con unidad, recuperamos grandeza de Apetatitlán, afirma alcalde

Finalmente, dijo que si detectan irregularidades y daño patrimonial como tal, obviamente los responsables tendrán que pagar esos faltantes y esclarecerlos, por lo que como Comisión de Finanzas seguirán pendientes de los procesos.





Una vez concluida la fiscalización de las cuentas públicas, el OFS deberá presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la posible malversación de recursos.





TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Municipios Tuvo finanzas sanas San Pablo del Monte

Municipios Certificados, solo 353 policías municipales de Tlaxcala