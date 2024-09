Respetará Poder Ejecutivo prórroga para nombrar a directores de Seguridad en municipios

El secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, informó que el Poder Ejecutivo respetará la prórroga de dos meses para que los municipios de Tlaxcala nombren a sus directores de Seguridad Pública, mientras tanto operan como encargados de despacho.

Esa medida busca garantizar la continuidad en las labores de vigilancia, mientras los nuevos ayuntamientos cumplen con los procesos administrativos y de contratación.

Es importante hacer la precisión de que, aunque no tengan la certificación los directores, eso no significa que no estén actuando. La ley les permite un espacio de tiempo para obtenerla, lo cual da oportunidad a los presidentes para que contraten a personas con capacidad para desempeñar el cargo, enfatizó. Mientras tanto, aseveró que el Gobierno del Estado ha reforzado la presencia policiaca en aquellos municipios donde su estado de fuerza es menor, para apoyar con rondines periódicos y acciones preventivas.

Hemos hecho las evaluaciones correspondientes y detectado los municipios con ciertos riesgos, pero hemos incrementado la presencia permanente de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hemos tenido buenos resultados, afirmó.

Hasta el momento, el segundo de a bordo del gobierno estatal precisó que son 24 municipios los que han completado el registro de sus comisarios de seguridad, mientras que otros están en proceso de hacerlo.

Insistió en que, aunque algunos directores aún no tienen la certificación completa, esto no impide que actúen como encargados de despacho, entonces, todos los municipios cuentan con un estratega policial.

Recordó que la seguridad es una responsabilidad que los alcaldes deben asumir plenamente, pero su colaboración con las instancias estatales y federales es esencial para salvaguardar a la población.

Los municipios con directores aprobados son: Apetatitlán, Atlangatepec, Atltzayanca, Chiautempan, Tequexquitla, Españita, Ixtenco, Panotla, Papalotla, Zacualpan, Axocomanitla, Sanctórum, Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Tepetitla, Tepeyanco, Tetla, Tlaxcala, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Xicohtzinco y Zacatelco.

