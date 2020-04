Restringirán ventas no esenciales en tianguis sabatino de la capital

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaxcala y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplican un operativo la noche de este viernes para evitar la instalación en la explanada del mercado capitalino de comerciantes que ofrecen productos catalogados como no esenciales, por la contingencia sanitaria.

El operativo tiene la finalidad de que durante el tianguis sabatino se reduzca en gran medida la presencia de personas para contener los contagios del Coronavirus (Covid-19) al ser decretada al inicio de esta semana la Fase 3 de la pandemia en México.

Los directores de Seguridad y Servicios Públicos del Ayuntamiento, Max Hernández Pulido, y Víctor Hugo Cahuantzi encabezan esta actividad y han informado que previamente hubo acuerdos con las diversas organizaciones de comerciantes para que únicamente se instalen los que ofrecen productos perecederos y alimentos.

No obstante, las autoridades no descartan que algunos vendedores no acaten las medidas y por ello han instalado seis filtros en las inmediaciones del mercado “Emilio Sánchez Piedras”, para desde esos puntos regular el ingreso de personas.

De igual forma han recomendado a los compradores tomen sus medidas de prevención al acudir mañana al tianguis, pues no se permitirá el acceso a personas de la tercera edad, embarazadas y niños, por representar vulnerabilidad para contraer el virus.

Además, de que tanto vendedores como clientes deben portar cubrebocas y guantes al ser decretadas estas medidas sanitarias como obligatorias por parte del Gobierno del Estado, al encontrarse en espacios públicos de reunión masiva de personas.

Se estima que actualmente el tianguis sabatino, de 40 años de antigüedad en este sitio, alberga dos mil puestos semifijos registrados ante el gobierno capitalino, a quienes se suman poco más de mil ambulantes que ofertan todo tipo de productos en la explanada, locatarios de la nave principal, anexo y sus alrededores.

