Resuelven empleados y patrones sus controversias, con intervención del Centro de Conciliación Laboral del Estado

Durante este año, trabajadores tlaxcaltecas de la iniciativa privada resolvieron sus controversias por medio de la conciliación y obtuvieron los recursos económicos que por ley les corresponde por despido injustificado o terminación de la relación laboral.

Municipios Detectan probable daño patrimonial por más de 50 millones de pesos en cuatro municipios

Con la intervención del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala (CCLET), el nivel de eficiencia es de 82.4 %, lo que significa que son resueltos ocho de cada 10 solicitudes de Conciliación, según datos verificados por la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de México.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En entrevista con este Diario, el director de la institución, José Badillo Montiel, informó que tienen un acumulado de 259 millones de pesos de noviembre de 2021 a septiembre de 2024 por arreglo conciliatorio de los trabajadores y patrones.

José Badillo Montiel, director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

De enero al pasado 1 de septiembre del año en curso, el CCLET suma 72.3 millones de pesos pagados a los trabajadores por parte de los centros de trabajo; hubo mil 936 Solicitudes de Conciliación.

Te recomendamos: ➡️ Conciliación, espíritu de la reforma laboral: José Badillo

El CCLET tiene un margen de 45 días naturales para atender el procedimiento de conciliación; primero debe acudir el trabajador al Centro a pedir su Solicitud de Conciliación; luego recibe su constancia de Solicitud; agendar la audiencia en los 15 días posteriores; en el margen de este tiempo para notificar los empleadores para que acudan a la audiencia.

El CCLET suma 72.3 millones de pesos pagados a los trabajadores por parte de los centros de trabajo. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

“Nuestro procedimiento ha sido eficiente porque la mayor parte de los conflictos solucionados son dentro de un periodo de 28 días, aunque tenemos 45 días. La tasa de eficiencia es del 82.4 %, hemos mantenido por tres años esta eficacia. Es satisfactorio para el Centro y su personal quien demuestra profesionalismo y nos seguimos preparando en esta parte de especializarnos como conciliadores”, expuso.





La institución está compuesta por cuatro salas de conciliación con igual número de conciliadores y auxiliares, así como tres orientadores, cuatro notificadores; subdirecciones de Conciliación y Orientación y Asuntos Jurídicos, Oficialía de Partes, de exhortos, amparos, contraloría, departamento administrativo y área de Tecnologías de la Información.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El titular del CCLET destacó que por el nivel de eficiencia en la resolución de Solicitudes de Conciliación en Tlaxcala, recibieron la visita de personal de los Centros de Puebla e Hidalgo; así como de los agregados laborales de Canadá, esto último en el contexto de los recientes cambios en el Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá y la implementación de la reforma laboral.

Local Recibirá Tlaxcala expedientes de Puebla por cierre de Junta Especial 33

Abundó que los conciliadores de la institución están recientemente certificados por las reglas del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocido por las siglas CONOCER.

Te puede interesar: ➡️ En Tlaxcala, resuelven en procesos cortos juicios laborales

Asimismo, Badillo Montiel aclaró que por las normas que marca la reforma laboral en México, el CCLET no tiene rezago de expedientes laborales. “Nuestra institución no tiene rezago, porque los mecanismos son eficientes dado que tenemos 45 días para concluir el procedimiento, o bien, expedir una Constancia de No Conciliación”.





30 personas integran el CCLET