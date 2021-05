Reta Lorena Cuéllar al PRIAN a ganar limpiamente esta elección

La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, retó al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) a ganar limpiamente la presente elección.

Al recordar que en la elección de 2016 fue objeto de una “elección de Estado” y “un fraude”, Cuéllar Cisneros sostuvo que las denuncias interpuestas por presuntos delitos electorales por parte de los dirigentes de Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del Ejecutivo estatal y diversos funcionarios, irán hasta las últimas consecuencias.

“En la campaña pasada sufrí todo esto, me robaron una elección, pero hoy no la van a volver robar, no la van a robar porque esta vez el pueblo está organizado y eso me da mucha tranquilidad… aunque el 6 de junio debemos todos salir a votar, a cuidar las casillas porque van a intentar robar la elección, pero no lo van a conseguir”.

A pregunta expresa sobre cómo espera que se desarrolle la jornada electoral, la abanderada morenista apeló a que se desarrolle con civilidad y no se desborden las pasiones, pues eso no es bueno para Tlaxcala.

“Yo quiero paz y que ellos (Unidos por Tlaxcala) se comporten a la altura, con propuestas y sin hacer una elección de Estado no habría denuncias ni nada… por favor les pido que se comporten a la altura de lo que es una campaña porque la gente quiere trabajo, propuestas y que se le cumpla”.

Sobre la declinación de Liliana Becerril y las versiones de que antes de su declinación a favor de Anabell Ávalos fue presionada para que lo hiciera a favor de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, Lorena Cuéllar desmintió esa versión y argumentó que el dirigente del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, ya se pronunció al respecto.

En tanto, sobre la Visa cancelada de Anabell Ávalos Zempoalteca, precisó que “un alma caritativa y cansada de los abusos” le hizo llegar el documento y que es ridículo que la senadora Minerva Hernández Ramos trate de relacionar su difusión con el robo del que fue objeto la entonces alcaldesa capitalina en su casa en noviembre pasado, pues lo más importante no es cómo se obtuvo, sino el engaño a autoridades estadounidenses que derivaron en esa suspensión.

“Créeme que lo que yo menos quería el día del debate era exhibir eso, pero me obligaron porque ellos ya traían muy bien armado el show de que en la primera intervención de Becerril era el ‘nock out’… si yo no hubiera hablado esa habría sido la nota, entonces me obligaron a subirme a algo que no me gusta, la gente me conoce que no soy de pleitos ni de problemas, pero no me gusta que sigan engañando a la gente. Inventan sus encuestas que ya están por arriba y la ‘guerra sucia’ que no ha parado por ser prudente porque soy una defensora de las mujeres, pero no me dejaron otra salida que defenderme”.

