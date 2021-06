Retoman abrazos y convivencia familiar, durante el Día del Padre

El año pasado, las actividades alusivas al Día del Padre fueron a distancia debido a la pandemia por Covid-19, pero este año el panorama de salud mostró mejoría y fueron reanudados los abrazos y la convivencia.

Este domingo, las familias abarrotaron la zona de los dinosaurios situados en el Cuatlapanga, municipio de Cuaxomulco, que es la nueva atracción en la entidad, de ahí que este lugar se convirtió en uno de los preferidos para la celebración a los papás.

Este domingo, la movilidad registrada en la ciudad de Tlaxcala fue la misma que cualquier otro fin de semana / Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

Otro lugar que lució lleno fue el Zoológico del Altiplano, situado en Apetatitlán, donde miles de familias esperaron a entrar y se hizo una larga fila de automóviles.

Respecto a la ciudad, el día transcurrió normal, pues muchas familias optaron por pasarla en el hogar, de ahí que pocas personas decidieron salir a comer a los restaurantes ubicados en los portales de la capital, otros prefirieron salir a caminar por las calles cercanas al Centro Histórico, de ahí que la movilidad registrada fue la misma que cualquier otro fin de semana.

En el Portal Grande careció la decoración en las mesas de los restaurantes alusiva al Día del Padre y no hubo globos, listones y flores, como ocurre en la celebración del Día de la Madre o Día del Amor y la Amistad.

En la ciudad, los comercios que registraron mayor afluencia de personas fueron las pastelerías, debido a que la mayoría prefirió reunirse en sus hogares para celebrar a papá.

Algunas familias mantienen vivo el recuerdo de sus progenitores fallecidos, de ahí que acudieron a los panteones para convivir con sus restos y decorar sus tumbas / Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

VISITAN A PADRES FALLECIDOS

Muchas familias mantienen vivo el recuerdo de sus padres y este domingo optaron por acudir a los panteones para visitar a sus progenitores fallecidos.

En los camposantos, fueron limpiadas las tumbas, colocadas flores, globos, rehiletes, veladoras y otros artículos que disfrutaron en vida sus seres queridos.

Incluso, hubo familias que llevaron música, comenzando con las tradicionales “Mañanitas”, para compartir un momento junto a los restos de su progenitor.

PASAN EL DÍA TRABAJANDO

No todos los padres de familia pudieron descansar para celebrar su día, pues los policías, vigilantes, choferes, empleados, obreros, soldados, dueños de comercios, médicos, enfermeros y personal de servicios públicos, entre otros, tuvieron que trabajar, pues sus oficios no paran.

Este domingo, muchos padres de familia cumplieron con sus jornadas laborales como cualquier día, pues necesitan mantener su empleo y generar ingresos.

Me tocó trabajar, tengo turno de 24 por 24 horas, no me quedó de otra que cumplir para mantener mi trabajo, pero ya me hablaron mis hijos y mi esposa, aunque sea a distancia se acordaron de mí, ya habrá tiempo para celebrar con la familia, compartió Pedro N., vigilante en una empresa.

El Día del Padre en el país comenzó a celebrarse en la década de 1960, poco a poco la fecha ha tomado mayor relevancia.

