Retoman celebración a la Bandera Nacional

Este día, previo al 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional, en escuelas de educación básica fueron retomadas las ceremonias cívicas que incluyeron honores, el juramento y, en algunos casos, hasta un desfile de banderas para fomentar el respeto entre el alumnado hacia este símbolo patrio que da identidad a los mexicanos.

En 2021 y 2022 no fue posible realizar celebraciones por la suspensión de actividades en las aulas por la pandemia por Covid, pero este 2023 nuevamente hubo ceremonias en la que participaron los estudiantes desde nivel preescolar hasta secundaria.

Uno de estos casos fue en la escuela secundaria general Raúl Isidro Burgos, situada en Xicohtzinco, donde programaron un homenaje, cantaron el himno y declamaron el juramento a la bandera, pero también realizaron un desfile de 11 banderas para mostrar las modificaciones que ha sufrido la insignia nacional, además, compartieron la historia del surgimiento del lábaro patrio que se remonta al periodo colonial hasta la actualidad.

Al terminar la ceremonia, Liz Denisse Juárez Muñoz y Bárbara Ibarra, docentes y organizadoras del evento, destacaron que fue importante retomar la ceremonia porque detectaron la falta de interés en muchos alumnos sobre el respeto a la Bandera Nacional, otros desconocen las celebraciones de las fechas conmemorativas.

Revelaron que los dos años de suspensión de actividades presenciales afectaron en el aspecto formativo de alumnos, pero también en el desarrollo de valores hacia los lábaros patrios, pues se les dificulta cantar el himno y saludar a la bandera o se muestran apáticos para salir al homenaje.

Por ello, retomar estas actividades ha sido difícil, pero poco a poco van nuevamente fomentando el respeto a los símbolos mexicanos.

BANDERA, SÍMBOLO DE IDENTIDAD

Desde la educación preescolar, los alumnos aprenden a valorar y respetar a la Bandera Nacional como un símbolo de identidad y unión como nación. En las escuelas de educación básica están programados los homenajes a este lábaro patrio cada lunes, acción determinada en el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

La ceremonia cívica es sencilla, pero significativa, pues solo requiere un espacio adecuado y digno, una escolta integrada por seis personas, la Bandera Nacional y un maestro de ceremonias, mientras que los alumnos de la institución educativa deben saludar en posición de firmes, colocar la mano derecha con la palma hacia abajo sobre el pecho y a la altura del corazón, así como tener la cabeza descubierta, salvo en casos excepcionales.

Un aspecto curioso es que dicha Ley determina que también deben realizar el juramento a la bandera de México antes de cantar el Himno Nacional, pero muchas instituciones de enseñanza dejaron de considerarlo en el protocolo de honores, revelaron algunos docentes y directores.

No obstante, son contados los centros educativos que mantienen vigente este juramento, como ocurre en una escuela de Huamantla, confirmó el personal.

DÍA INSTITUIDO EN 1934

En México, la Bandera Nacional es producto de la evolución y las luchas sostenidas por el país en diferentes etapas para alcanzar el pleno desarrollo como nación, precisa el Servicio Postal Mexicano en su portal electrónico.

Revela que el Día de la Bandera Mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934, pero la conmemoración fue reconocida hasta 1940 por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.

En un fragmento de la historia, comparte que la bandera es un símbolo de la nacionalidad mexicana, al ser un lienzo tricolor impulsa a seguir conquistando la libertad, democracia y justicia.

Respecto a la determinación de colores, la información menciona que fue Agustín de Iturbide, político, militar mexicano y emperador de México entre 1822 y 1823, quien ordenó la disposición de los colores en la bandera y la colocación vertical de éstos el dos de noviembre de 1821; mientras que el cinco de enero de 1822 determinó que los colores fueran el verde, blanco y rojo., que simbolizan la esperanza, unidad y la sangre derramada por los héroes nacionales, respectivamente.

Al ser un elemento unificador, la bandera es izada a toda asta en las celebraciones de fechas importantes y acontecimientos históricos para el país; mientras que es colocada a media asta en los eventos luctuosos.

Además, este símbolo debe ser izado todos los días en edificios públicos del país, incluidas las embajadas y consulados situados en el extranjero.

En México, todas las escuelas de los niveles básicos deben rendir honores a la bandera cada lunes, además de las fechas en que realizan alguna ceremonia cívica, particularmente el 24 de febrero, donde saludan al lábaro patrio, cantan el toque de queda y recitan el juramento a la bandera.

¿QUÉ DICE LA LEY?

En el país existe la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional encargada de regular el uso de los símbolos patrios.

La determinación indica que este lábaro patrio no puede ser desechado pese a presentar demasiado deterioro o roturas, de ahí que debe ser incinerada en un acto respetuoso y solemne para proceder al reemplazo.

De acuerdo con la Ley es posible utilizar la bandera en el hogar, empresa, comercio o automóviles y no es necesario solicitar una autorización para colocarla en fachadas de inmuebles. Respecto a las dimensiones no existe alguna determinación en particular para este hecho, pero sí debe recibir un trato pulcro y decoroso.

Otro aspecto es que es posible inscribir nombres de escuelas, instituciones o agrupaciones a la Bandera Nacional, pues la Ley lo permite, pero en este caso es necesario tener autorización de la Secretaría de Gobierno. Para esta solicitud de inscripción, los interesados deben especificar la leyenda que pretenden colocar en el lábaro patrio, la institución o agrupación que representa, así como el propósito.

Respecto a la presencia de banderas extranjeras en una ceremonia cívica, la Ley menciona la insignia patria debe ocupar el lugar de honor y siempre le deben rendir honores en primer lugar. En caso de que México sea sede de actos internacionales deportivos, culturales o de otro tipo, podrán concurrir las banderas de los países con los que México no mantenga relaciones diplomáticas.