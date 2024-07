Retorna Ever Campech al Congreso del Estado, como diputado propietario

Después de más de tres meses que solicitó licencia al cargo para participar en el pasado proceso electoral, el diputado Ever Alejandro Campech Avelar regresó el pasado viernes a sus funciones legislativas, de ahí que su suplente, Hermenegildo Munguía Carmona, quien presidió el Comité de Administración, dejó la curul.

Lo anterior, después de alcanzar el triunfo en el distrito 01, con cabecera en Calpulalpan, por la candidatura común integrada por Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados, por una considerable diferencia, de ahí que estará en la próxima legislatura nuevamente.

Hasta su salida por licencia sin goce de sueldo, Campech Avelar era el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, de ahí que en próximos días podría regresar a este organismo, el cual es actualmente presidido por Fátima Guadalupe Pérez Vargas, quien se ha atrasado con diversos procesos para la dictaminación de las cuentas públicas.

Sin embargo, para readecuar las comisiones deberá ser en sesión extraordinaria que el Pleno que se concreten esos ajustes y sean avalados para continuar los trabajos legislativos.

De esta forma, restarían únicamente cuatro legisladores por regresar para que la LXIV Legislatura estuviera completa nuevamente, pues son los diputados Marcela González Castillo, Bladimir Zainos Flores, Blanca Águila Lima y Diana Torrejón Rodríguez quienes continúan de licencia.

Empero, la legisladora de Morena, González Castillo, mantiene un juicio por no haberle otorgado el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones una diputación plurinominal, esto debido a la sobrerrepresentación de ese instituto político en la LXV Legislatura, de ahí que hasta que no sea resueltó su caso por el Tribunal Electoral de Tlaxcala no podrá retornar al recinto legislativo.

De igual forma, Diana Torrejón Rodríguez, quien resultó electa por Morena como presidenta municipal de Tlaxco, no regresará al recinto y dejará que su suplente, Dulce Cecilia García Gayosso, termine el actual periodo de sesiones, pues buscará prepararse para rendir protesta al nuevo cargo que desempeñará por tres años.

Por su parte, Blanca Águila Lima, quien será nuevamente diputada por el principio de representación proporcional, no ha retornado a su espacio legislativo, de ahí que su suplente continúa con las funciones encomendadas. Finalmente, Bladimir Zainos Flores, quien fue electo como diputado por el Distrito 12, con cabecera en Teolocholco, tampoco retornará a su curul, pero en su momento señaló que analizaba la posibilidad de regresar, aunque hasta el momento no ha enviado ningún oficio al Congreso para anunciar su retorno.