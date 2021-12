Retrasa reforma el análisis presupuestal

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandra Ramírez Ortiz, detalló que el análisis de la reforma al Código Financiero que remitió la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, como parte del Paquete Económico 2022, ha retrasado la discusión del Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.

En entrevista, la legisladora refirió que los trabajos tendientes para la aprobación del Paquete Económico para el siguiente año van a “marchas forzadas”, pues antes tendrán que aprobar la reforma en materia financiera para poder dar paso a la Ley de Ingresos del Estado y el Presupuesto de Egresos del Estado.

Comentó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se encuentra debidamente fundamentada, solo tendrán que hacer algunos procedimentales que tienen que ver con la reforma.

Ramírez Ortiz sostuvo que esta semana concluyen con el análisis de la iniciativa de reforma al interior de la Comisión de Finanzas, para que en los últimos días del primer periodo ordinario de sesiones puedan presentarla ante el Pleno.

Detalló que han hecho un estado comparativo de la normativa actual y la propuesta presentada, lo que les generó algunas dudas que ya están atendiendo, principalmente por modificaciones recaudatorias.

Estamos tratando de ser muy específicos y rigurosos en el tema de poder cuadrar la información y que de esta manera quede bien definido el tema de los impuestos y no se dé un incremento, externó.

Con relación al presupuesto, sostuvo que se darán a la tarea de hacer un análisis a conciencia, como lo han hecho con todos los documentos que remiten al Congreso local.

La discusión por reforma al Código Financiero ha versado sobre las modificaciones en materia recaudatoria, explicó la diputada Alejandra Ramírez Ortiz.

