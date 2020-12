Revela director del Cecyte que tiene Covid-19

Ante la continuidad de la pandemia, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), Teodardo Muñoz Torres, confirmó que dio positivo a Covid-19.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter informó que a pesar de las medidas preventivas y autocuidados, presentó síntomas.

"Pero me encuentro estable y bajo tratamiento médico en mi hogar. Me mantendré aislado a partir de este momento. Cuídense mucho, no bajemos la guardia", anotó textualmente.

El Cecyte confirmó a este Diario que el director Teodardo Muñoz estará al pendiente de las actividades del subsistema a distancia, dado que su estado de salud no es grave. Eso sumado a los trabajos de los directores de área quienes descargarán las actividades pendientes de acuerdo con sus atribuciones.

Así, Covid-19 ha atacado a funcionarios del sector educativo, pues el pasado 20 de noviembre, el gobierno del estado informó que el secretario de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordoñez ingresó al Hospital General de Nativitas para mantenerse en observación médica tras dar positivo por Covid-19. A la fecha se mantiene hospitalizado.

Mientras que meses antes, el secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Demetrio Rivas Corona dio positivo y tras varias semanas logró su recuperación para continuar con los trabajos del gremio.

17,000 estudiantes tiene el Cecyte

32 planteles del Cecyte hay en la entidad

25 planteles del EMSAD hay en la entidad







