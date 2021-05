Revela Liliana Becerril que vivió violencia política en PES

El pleito entre la dirigencia nacional y estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), así como Liliana Becerril Rojas, todavía candidata de ese partido a la gubernatura del estado, se ha agravado.

Local Dirigencia estatal y nacional del PES piden que Becerril Rojas renuncie a la candidatura

A través de un comunicado, Becerril Rojas acusó a Alejandro Martínez Hernández, líder estatal del PES, de ejercer violencia política y agresiones verbales en contra de ella prácticamente desde que fue designada como abanderada, pues dijo que él no estuvo de acuerdo con que ella fuera registrada ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones como la abanderada.

Darán 5 boletas para emitir voto | Para definir los cargos de gubernatura, diputaciones federales y locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad...https://t.co/Y7L7o2gZe4#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 18, 2021

Añadió que Hugo Éric Flores Cervantes, líder nacional del PES, está convencido de que su proyecto no ganará, por lo que comentó que prefería asegurar el triunfo de Movimiento Regeneración Nacional en Tlaxcala, cuya candidata a la gubernatura es Lorena Cuéllar Cisneros.

Local Liliana Becerril todavía es candidata del PES a la gubernatura de Tlaxcala

“Hoy entiendo las indirectas que constantemente me enviaron Fernando Manzanilla Prieto y Hugo Éric Flores Cervantes, querían que yo buscara y declinara por Lorena Cuéllar Cisneros, y hasta me habían programado una cita con la cónyuge de Flores Cervantes que será realizada el viernes 21 de mayo, a la que por supuesto, no asistiré”, dijo.

Y luego de que le fuera solicitada su renuncia como abanderada del PES a ese cargo de elección popular, Becerril Rojas advirtió que no lo hará. Por otro lado, mencionó que un operador político del partido intervino para coordinar la estructura de la campaña de Juan Carlos Sánchez García, el candidato de Redes Sociales Progresistas al gobierno del estado.

Reciben los tres Consejos Distritales la documentación electoral | El @INE_Tlaxcala , en #Tlaxcala, se declara listo para la jornada del próximo seis de junio...https://t.co/JxDzsQOLlw#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 18, 2021

