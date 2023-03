Revisar las mochilas garantiza seguridad

La revisión de mochilas en las escuelas es inconstitucional porque vulnera los derechos humanos de los estudiantes, de ahí que son los padres y madres de familia los únicos que pueden ver qué llevan los alumnos sin quebrantar su integridad.

Por cuestiones de seguridad y para prevenir situaciones de riesgo, los paterfamilias compartieron que apoyan en vigilar qué portan los educandos al entrar y salir de las instituciones educativas.

De acuerdo con la SCJN le programa Mochila Segura viola los derechos de los infantes. | Mizpah Zamora

En un sondeo realizado por este Diario, Guadalupe Milacatl aseguró que revisa la mochila a su hijo que cursa la primaria. “Siempre checo qué lleva cuando se va a la escuela y cuando regresa, me interesa saber si trae cosas que le pertenecen a otra persona, me preocupa la seguridad de mi hijo, por eso también le pregunto cómo le fue y qué hizo para saber si pasó algo fuera de lo normal, si no sufre algún tipo de acoso o algo que pueda afectar su desarrollo”.

Al respecto, Jesús Ramírez, padre de familia, mencionó que ver lo que porta su hijo en la mochila le permite tener mayor comunicación y favorecer los espacios seguros, no considera que esta acción vulnere sus derechos o invada su privacidad.

Además, Juan Espinoza compartió que esporádicamente inspecciona dicho artículo escolar, pero lo hace principalmente para sacar la basura o restos de comida porque hay días que no termina el refrigerio.

En contraste, Leticia Hernández reconoció que no revisa la mochila de ninguno de sus tres hijos, pese a que los docentes le han recomendado hacerlo. “Ya me regañaron en la escuela por no ver qué llevan mis niños a clases, me dicen que debo estar pendiente, a veces por falta de tiempo y la confianza en ellos no lo realizo, pero ya lo haré”.

DECLARAN INCONSTITUCIONAL PROGRAMA MOCHILA SEGURA

En febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el programa Mochila Segura es inconstitucional porque la revisión viola los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores, de ahí que las autoridades educativas no tienen la facultad para inspeccionar este artículo personal.

No obstante, la Corte aseveró que esa inconstitucionalidad no impide la aplicación en menor grado cuando haya un caso justificado y bajo sospecha razonable, pero también pueden ejecutarlo en mayor grado en situaciones excepcionales cuando sea evidente que ocurrió o está por cometerse un delito.

De acuerdo con la instancia, la actuación de directivos y docentes de escuelas deben estar enfocadas en tareas de prevención orientadas en proteger la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que tienen bajo su cuidado.

Por lo tanto, pueden implementar programas de seguridad escolar diseñados de manera consensual y no obligatorios que incluyan la revisión de las pertenencias de los estudiantes.

ESQUEMA DE LA SEP

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Educación Pública mantiene un protocolo para que sean los tutores, padres y madres de familia, en acuerdo con las escuelas, quienes revisen las mochilas en las instituciones.

No obstante, esto pueden hacerlo solo en casos excepcionales y ante la presencia del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para evitar violentar los derechos humanos de los educandos.

Además, los trabajadores de la educación invitan a los padres o tutores a revisar constantemente este artículo de los educandos desde la comodidad de su hogar, con la finalidad de prevenir acciones de riesgo y detectar conductas anormales.

Por lo tanto, están encargados de hacer el llamado para coadyuvar en la seguridad de la comunidad estudiantil y no violar los derechos de los menores.

INCONSTITUCIONAL

Tutores revisan

DATO:

