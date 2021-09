Rinde protesta el gabinete legal, en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, tomó la protesta de ley a los miembros del gabinete legal que la acompañarán durante el periodo 2021-2027.

A quienes instruyó trabajar con ahínco por la entidad bajo los principios éticos de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.

Gabinete

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo nombró a:

Sergio González Hernández como secretaría de Gobierno;

Eréndira Cova Brindis en la Contraloría

Ramiro Vivanco Chedraui en la Oficialía Mayor de Gobierno.

Luz María Vázquez Ávila en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala (que pasará a Secretaría de Movilidad);

Secretaría de Planeación y Finanzas (que será Secretaría de Finanzas)

David Álvarez Ochoa, Coordinación General de Información

Angélica Domínguez Hernández Relaciones Públicas, que será (Coordinación General de Comunicación a partir de enero).

Josefina Rodríguez Zamora, Secretaría de Turismo

Homero Meneses Hernández, Secretaría de Educación Pública del Estado

Gimena Lara Pérez. Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana (pasará a ser Coordinación General de Planeación e Inversión)

Luis Antonio Ramírez Hernández, Coordinación General de Ecología (que se transformará en Secretaría del Medio Ambiente)

Javier Marroquín Calderón, Secretaría de Desarrollo Económico;

Jesús Rafael de la Peña Bernal, Secretaría de Fomento Agropecuario estará al frente

Erick Sergio Ramírez Manzur, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Alfonso Sánchez García, Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (que pasará a Secretaría de Infraestructura)

Con este acto, la mandataria tlaxcalteca cumplió con lo previsto en el Artículo 70, Fracción XIII y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala.

