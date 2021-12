Rinde protesta Maura Hernández Fernández como senadora por Tlaxcala

La apizaquense Maura Hernández Fernández rindió protesta al cargo de senadora por Tlaxcala ante la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero y anunció su voluntad de formar parte del Grupo Parlamentario del MORENA.

En entrevista telefónica, la senadora suplente manifestó que tuvo que manifestar su intención de integrarse a la bancada de MORENA ante la negativa de la senadora propietaria del Partido Acción Nacional (PAN), Minerva Hernández Ramos, de cederle paso al escaño al solicitar licencia.

La joven política y empresaria explicó que fue el senador tlaxcalteca José Antonio Álvarez Lima, junto con otros senadores de MORENA, quienes la apoyaron para cumplir con su labor constitucional de asumir la curul que está acéfala por cuarta ocasión consecutiva ante la licencia de Minerva Hernández, quien se separó del cargo para contender por la dirigencia estatal del PAN.

Ante la negativa y falta de solidaridad de los legisladores del PAN que prefirieron dejar libre el espacio y con ello incumplir la ley, recibí apoyo por parte de MORENA y es así que logré asumir el cargo, expresó.

Acusó que Minerva Hernández Ramos pidió a la cúpula nacional panista impedir el acceso al senado de su suplente y fue a través de la intervención de los senadores de MORENA por Tlaxcala como se pudo cumplir la ley.

El pasado lunes, El Sol de Tlaxcala difundió una entrevista en la que la senadora suplente por Tlaxcala, Maura Hernández Fernández exigió a Minerva Hernández Ramos le permita ocupar el escaño que en estos momentos se encuentra acéfalo, al priorizar sus nuevas aspiraciones políticas en la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN).

Enfática, consideró que “los tlaxcaltecas no merecemos que uno de los tres lugares que tiene la entidad en el Senado de la República se encuentre sin representante”.

En esa entrevista la simpatizante panista y empresaria aseguró que en 2018 invirtió “tiempo, dinero y esfuerzo” para lograr que el PAN obtuviera el triunfo en la Cámara Alta y, aunque Morena logró dos escaños, el trabajo en equipo permitió derrotar al PRI y fue así que Hernández Ramos asumió el cargo en primera minoría.

No obstante, a pesar de que la experredista y actual panista ha solicitado cuatro licencias al cargo en diversos momentos, entre ellas para contender por la candidatura al Gobierno del Estado y posteriormente para ser coordinadora de campaña de la priista Anabell Ávalos Zempoalteca, ha evitado que Maura Hernández Fernández asuma el cargo que obtuvieron en fórmula de manera constitucional.

Me he preguntado por qué en las cuatro licencias que la senadora ha pedido no se me ha permitido subir para ocupar el cargo, la ley es clara y puntualmente dice que ante la ausencia de la propietaria en el cargo, la suplente debe de asumir, expresó en esa ocasión.

