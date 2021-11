Rinden protesta cuatro jueces municipales

En sesión ordinaria de Pleno, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), Héctor Maldonado Bonilla, tomó protesta a cuatro personas que cumplieron con los requisitos para el cargo de Juez Municipal, de mismo número de Ayuntamientos.

Local Elige Sindicato de Trabajadores para la Educación a nuevo coordinador estatal Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 154 y 155 de la Ley Municipal del Estado, y 2Bis Fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala.

Continúa leyendo: ➡️Tlaxcala, a la vanguardia en el país en capacitación a jueces municipales

Los abogados que cumplieron con los requisitos establecidos en la norma, fueron los integrantes de los Ayuntamientos de Tepeyanco, Tlaxco, San Juan Huactzinco y Sanctórum de Lázaro Cárdenas.

Se trata de Anaid Álvarez Tehozol, Irma Islas Sánchez, Javier Pérez Guzmán y Ariadna España Millán, respectivamente.

Local Se resisten policías de Tlaxcala a ser inmunizados contra Covid-19

De esta manera, ya son 20 los jueces municipales que cumplieron con los requisitos de Ley, y rindieron protesta ante el Pleno del TSJ.

Los requisitos que marca la norma para recibir el nombramiento, consisten en presentar título y cedula profesional, así como la copia certificada del acta de Cabildo, en la que fueron designados como Juez Municipal.

Te puede interesar: ➡️Designan a Fanny Amador magistrada del TSJE

Además, Carta de No Antecedentes Penales, de No Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de No Inhabilitado, así como constancia de radicación y acta de nacimiento.

DATO:

Los abogados que cumplieron con los requisitos establecidos en la norma, fueron los integrantes de los Ayuntamientos de Tepeyanco, Tlaxco, San Juan Huactzinco y Sanctórum de Lázaro Cárdenas.

LEE MÁS: ⬇️

Local Da Tribunal de Conciliación y Arbitraje solución a convenios laborales

Local Robustecerá el TSJE acciones contra violencia