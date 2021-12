Rinden protesta jueces municipales de Tetlatlahuca, Tenancingo, Xaltocan y San Francisco Tetlanohcan

En sesión ordinaria de Pleno, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), Héctor Maldonado Bonilla, tomó protesta a cuatro personas que cumplieron con los requisitos para el cargo de Juez Municipal, de mismo número de Ayuntamientos.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 154 y 155 de la Ley Municipal del Estado, y 2Bis Fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala.

Los abogados que cumplieron con los requisitos establecidos en la norma, fueron los integrantes de los Ayuntamientos de Santa Isabel Tetlatlahuca, Tenancingo, Xaltocan y San Francisco Tetlanohcan.

Se trata de Sergio Moreno Desanpedro, Noé Hernández Suárez, Karen Anahí Cordero Galindo y Teresa Mendieta Zamora, respectivamente.

De esta manera, ya son 24 los jueces municipales que cumplieron con los requisitos de Ley, y rindieron protesta ante el Pleno del TSJ.

Los requisitos que marca la norma para recibir el nombramiento, consisten en presentar título y cedula profesional, así como la copia certificada del acta de Cabildo, en la que fueron designados como Juez Municipal.

Además, Carta de No Antecedentes Penales, de No Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de No Inhabilitado, así como constancia de radicación y acta de nacimiento.

