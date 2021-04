Rumbo a la gubernatura | Coinciden en crear más infraestructura

El primero de los dos debates obligatorios organizados por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) -previo a la jornada comicial del próximo 6 de junio- sirvió para que las seis abanderadas y un abanderado al Poder Ejecutivo presentaran de forma concreta sus propuestas al electorado tlaxcalteca, pero ninguno logró aclarar la forma en cómo financiarán todos sus proyectos.

Local [Video] Refuerzan candidatos sus propuestas tras primer debate

Al abordar los temas de salud y seguridad, las seis candidatas y el único candidato varón coincidieron en que es necesario mejorar la infraestructura de todos los centros de salud y hospitales, contar con un C5, instalar más cámaras en toda la entidad, aumentar los salarios de médicos y policías, reforzar la proximidad mediante la estrategia de vecinos vigilantes, pedir la alerta de género para Tlaxcala y tener “mano dura” contra delincuentes.

Sin embargo, al ser cuestionados sobre cómo van a financiar sus acciones, sobre todo por los recortes presupuestales y la atención de temas prioritarios como la pandemia por Covid-19, los abanderados no lograron precisar su postura.

PRIMER BLOQUE

Eréndira Jiménez Montiel, de Movimiento Ciudadano, abrió el primer bloque de participaciones y réplicas avaladas previo sorteo en el que de inmediato convocó a razonar el voto al tener ahora la insoslayable oportunidad de elevar el nivel de la discusión política y la conversación pública, además expresó su sororidad con las mujeres y su respeto a los varones tlaxcaltecas, más allá de ideologías partidistas.

Local Entre propuestas y reproches transcurre debate de aspirantes a la gubernatura

Viviana Barbosa Bonola, de Fuerza por México, refirió que en estas semanas diversas candidatas y candidatos van a salir a las calles a presentar sus propuestas, pero muchas serán mentiras, de ahí que convocó a razonar el voto para “deshacernos de la mala política”, y si bien admitió que es su primera contienda electoral, aseveró que eso la hace congruente y ofreció atender las necesidad de las comunidades y no hacer “obras faraónicas o fantasiosas que solo conducen al progreso de unos cuantos”.

Liliana Becerril Rojas, de Encuentro Solidario, planteó a la audiencia tlaxcalteca que pretende ser gobernadora para atender necesidades básicas “y no solo propuestas inventadas”.

Juan Carlos Sánchez García, de Redes Sociales Progresistas, expresó que representa a los sectores marginados y a quienes provienen de la cultura del esfuerzo; repasó sus antecedentes como comerciante y estudiante, similar a la de muchos tlaxcaltecas, de ahí que se calificó como “un hombre de pueblo decidido a cambiar la historia de miles de mujeres y hombres”.

El primero de los dos debate obligatorios organizados por el ITE transcurrió sin incidentes y con una amplia audiencia / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Evangelina Paredes Zamora, de Impacto Social Sí, se calificó como una luchadora social con 30 años de trayectoria y dijo no ser una persona improvisada, además de que tampoco va a prometer proyectos que cada tres o seis años se repiten.

Local Robustecerá Anabell Ávalos justicia para mujeres

En ese orden tocó el turno de Lorena Cuéllar Cisneros, abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, quien destacó que desde el inicio de su campaña ha sido responsable en cuidar la salud de los ciudadanos por la pandemia y al recordar que es maestra de niños ciegos y sordos, aseguró tener los valores para trabajar por los sectores vulnerables y no dudó en que será la próxima gobernadora de Tlaxcala, porque “me he preparado para ello durante muchos años, en los que he ocupado diversos cargos públicos”.

Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, destacó que desde los 16 años trabaja por Tlaxcala enarbolando valores como el cumplimiento de su palabra, honestidad y responsabilidad. “Yo no nací en sabanas de seda y estoy aquí por la grandeza de Tlaxcala”, remató.

NO CAEN EN PROVOCACIONES

Local Se compromete Lorena Cuéllar con derechos laborales

Los siete candidatos tuvieron la oportunidad de hacer réplicas y contrarréplicas en cada participación y aunque algunos contendientes trataron de generar debate con el uso de señalamientos directos y acusaciones en anteriores cargos públicos, las aludidas (Cuéllar y Ávalos, principalmente) no respondieron.

Para rematar, las seis candidatas y el candidato se dijeron seguros de que ganarán los comicios del próximo 6 de junio y convocaron al electorado a salir a votar, sin intimidaciones y con total libertad.

EXITOSO DEBATE: ITE

La presidenta del Consejo General del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, aseguró que fue exitoso este ejercicio democrático al prevalecer la propuesta y no la denostación, lo que permitirá que la ciudadanía pueda formarse una opinión más amplia de las propuestas de cada candidato y emitir un voto informado el próximo 6 de junio.

7 candidatos (6 mujeres y iun hombre) participaron y tuvieron la oportunidad de hacer réplicas y contrarréplicas

GANADORES

Para rematar, las seis candidatas y el candidato se dijeron seguros de que ganarán los comicios del próximo 6 de junio y convocaron al electorado a salir a votar, sin intimidaciones y con total libertad.

Con información de Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

Continúa leyendo:

Local Garantiza “Saga” justicia para mujeres violentadas

Local Respaldará Eréndira Jiménez al sector comercial