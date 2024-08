Sala Regional CDMX da triunfo a Salvador Santos; deberá recibir la constancia de mayoría como alcalde electo de Huamantla

Por unanimidad de votos, el Pleno de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) que en días pasados anuló el triunfo de Salvador Santos Cedillo obtenido en la jornada electoral del pasado 2 de junio y ordenó entregarle la constancia de mayoría como presidente municipal electo de Huamantla.

Lo anterior, al avalar dejar intocados diversos aspectos resueltos por el Tribunal local y devolver el triunfo para la elección de integrantes del ayuntamiento, al confirmar el cómputo que previamente hizo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

En su resolución, los magistrados electorales declararon fundados los agravios relacionados con la nulidad de la votación recibida en 30 casillas (dos de ellas por presión al electorado y 28 por error en el cómputo). Respecto a dos casillas en la que fue anulada la votación por considerar que había sido recibida por personas no facultadas por la ley, al supuestamente ser servidores públicos de alto rango en el actual ayuntamiento de Huamantla, la autoridad determinó que no se podía comprobar ese supuesto.

La autoridad jurisdiccional señaló que con relación al error en el cómputo de 28 casillas, en el cual hubo diferencias entre los rubros fundamentales, la parte responsable no advirtió que en 14 casillas la diferencia entre dichos rubros no era superior a la que hubo entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar por lo que no eran determinantes en el resultado.

De esta forma, precisó que en cada caso no fungió una persona servidora pública de mando superior en el ayuntamiento, además de que los magistrados no estimaron pertinente dar vista al Senado de la República respecto a la determinación del TET, además de que determinaron que actuó conforme a lo que establece la normativa local, de ahí que no era posible evidenciar un error judicial en la resolución impugnada.

DETERMINANTE Y ATINADA LA RESOLUCIÓN: SANTOS

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, Salvador Santos Cedillo catalogó de determinante y atinada la decisión de la autoridad federal, pues confiaba en que así sería la decisión, además de que es un reflejo del trabajo de legalidad, pues fue una elección transparente y contundente, de ahí que con el recuento fue extraña la anulación por parte del TET, pero ahora les da nuevamente la razón la Sala.

Manifestó que la ciudadanía estaba molesta porque no era anular una elección para el partido o contra Salvador Santos, sino en contra de los partidos, ciudadanía y era un tema social complicado, pero que al final hizo valer el voto de la ciudadanía y da justicia social.

En su momento, señaló que respeta la legalidad del TET, pero “no concuerdo en tirar una elección de cualquier municipio donde no hubo acciones más allá de lo que marca la ley, entonces no puede determinar de esa manera y se adolece como ciudadanos”.

Manifestó que situaciones de este tipo hacen que el ciudadano no crea en sus autoridades y se pregunte “para qué voto si tú me quieres imponer a alguien”, pues la democracia se debe de mostrar y la sala hizo un buen trabajo.

Indicó que hace falta estudiar a fondo ver qué sucedió dentro del TET, pues debe hacer aseveraciones con congruencia y no sólo apostarle a lo que diga en una impugnación.

“Tenemos que demostrar como personas nuestros valores, saber perder, ganar y tener civilidad en el proceso electoral, pues si ya lo pasaste varias veces es necedad, de ahí que las dirigencias nacionales trabajan en el tema porque son aliados a nivel nacional, en la Cámara de Diputados federal y el Senado, pero en los municipios cambia la historia”.

Sin embargo, llamó a su contrincante para trabajar en un pacto social para poner de ambas partes, pero el 31 de agosto estará listo para su segundo periodo, pues tiene proyectos importantes para Huamantla.

Finalmente, no descartó que su contrincante, Juan Carlos Pimentel, acuda a la Sala Superior, pero aseveró estar listo para que, si sucede, puedan defenderse, aunque “lo veo complicado, pero como persona, si ya perdiste tres veces ya debería estar más que comprobado que ya se perdió la elección, hay que trabajar juntos y sumarnos en los proyectos”.

SÍ HABRÁ ELECCIÓN EXTRAORDINARIA EN TECOPILCO

En la misma sesión, los magistrados Luis Enrique Rivero Carrera, María G. Silva Rojas y José Luis Ceballos Daza, confirmar la determinación del TET de anular la elección del municipio de San Lucas Tecopilco, de ahí que el Congreso local deberá convocar a elecciones extraordinarias.

Al resolver la impugnación realizada por el excandidato César Carrasco Cortes y el Partido Verde Ecologista de México, que declaró la nulidad de la elección de integrantes del ayuntamiento de San Lucas Tecopilco por haber ocurrido irregularidades graves que hicieron imposible constatar el resultado de la referida elección, los magistrados determinaron que fue correcta tal determinación.

En este sentido, la resolución señaló que los hechos violentos ocurridos después de la jornada electoral impidieron reconstruir los resultados de la contienda, de ahí que era procedente anular los comicios y proceder a la organización de elecciones extraordinarias.

En su momento, mencionó que la determinación del Tribunal local fue acertada porque sí reconoció que los hechos de violencia fueron posteriores a la celebración de la jornada electiva e, incluso, del escrutinio y cómputo de las casillas, de ahí que las irregularidades acreditadas habían impactado el desarrollo y culminación de la jornada, pues no se remitieron la totalidad de los paquetes electorales.





Empero, el Pleno dejó a salvo la posible participación del Partido Redes Sociales Progresistas en dichos comicios extraordinarios, pues el PVEM demandaba negar el posible registro en virtud de responsabilizarlo de esos hechos violentos que llevaron a la anulación de los comicios.

RATIFICACIÓN

Los magistrados ratificaron las elecciones municipales de Chiautempan, Mazatecochco, Ixtenco, Tetlanohcan, Terrenate y Nativitas, además del cómputo de la elección de diputaciones de mayoría relativa tanto en el distrito 04 y del 10, además de la colonia Emiliano Zapata, perteneciente a Panotla.

La Sala Regional resolvió que fue correcta la determinación de declarar la nulidad de la elección de integrantes del ayuntamiento de San Lucas Tecopilco por haber ocurrido irregularidades graves.