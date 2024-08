Salario de suplente de Marcela González es usado en gasto ordinario

Debido a que la diputada con licencia Marcela González Castillo no contaba con suplente que ocupara su lugar durante su licencia, el recurso que podría recibir es utilizado para atender las necesidades diarias y básicas del mismo recinto legislativo, puntualizó el presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, Vicente Morales Pérez.

En entrevista, manifestó que al momento están a la espera de la resolución del caso de la legisladora, pero mientras eso no sucede resguardarán ese recurso, “puesto que no tiene suplente, porque tenemos necesidades en el Congreso y mientras no se incorpore son recursos que se guardan, pero sirven para atender necesidades que se presentan y para tener en buenas circunstancias este recinto legislativo”.

Señaló que, de reincorporarse González Castillo deberá recibir lo que la ley diga por el lapso que ha estado en la legislatura, pero no por el tiempo que solicitó licencia y fue sin goce de sueldo, pues ahí sería para su suplente, el cual no está.

“Será a partir de su reincorporación y estamos acumulando ese recurso, pero de no reincorporarse le daremos alguna otra utilidad para las actividades propias para las necesidades del Congreso, como en este caso que no lo teníamos previsto y otras más que se pudieran dar”, aclaró.

Sin embargo, no especificó el monto de lo que se han ahorrado derivado de que no erogan ese recurso correspondiente a la diputada Marcela González Castillo o su suplente, quien no se ha presentado a ocupar el lugar de la legisladora.

Finalmente, aseveró que todo recurso es bien administrado por el Comité de Administración, puesto que eso se ha visto reflejado en la aprobación sin observaciones de su cuenta pública de 2023, lo cual también refrendarán en 2024.

La diputada con licencia Marcela González es la única que, además de no regresar a ocupar su curul, no cuenta con un suplente, pues en su momento contendió por un puesto de elección popular..