Salgamos a votar sin miedo: Cutberto Chávez

Luego de una intensa campaña de propuestas y a pocas horas de comenzar la jornada de elección a la Secretaría General de la Sección 31 del SNTE.

Local Representamos un cambio generacional: Arturo Morales

Cutberto Chávez de la Rosa, aspirante de la planilla azul “Suma Magisterial”, hizo una invitación al voto y la defensa de la democracia sindical este 19 de marzo.

El profesor frente a grupo con 20 años al servicio de la educación, expresó en entrevista su compromiso para hacer realidad las propuestas hechas al magisterio en estos días de campaña.

“Una de nuestras principales propuestas es la de garantizar mejoras en las prestaciones, así como un servicio médico de calidad”, explicó el aspirante a secretario.

Cutberto Chávez aclaró que la elección tendrá lugar en 200 centros de votación en diversas escuelas de la entidad, también pidió a los maestros de la sección 31 del SNTE no caer en confusión pues “la elección sigue en pie”.

Los maestros que se encuentren en el padrón podrán votar en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

“Muchos me han preguntado sobre la elección próxima al 19 de marzo, les pido no se dejen confundir, no existe ningún comunicado ni aviso oficial sobre la cancelación de la elección. Seguimos en pie, el próximo 19 de marzo en suma magisterial haremos historia, seremos la primera dirigencia democrática. Están nerviosos porque saben que ya se van, no se preocupen, voten sin miedo, aquí cabemos todos”, concluyó.

Una de nuestras principales propuestas es la de garantizar mejoras en las prestaciones, así como un servicio médico de calidad

Cutberto Chávez / Aspirante a dirigir la Sección 31 DEL SNTE

