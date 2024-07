Salvan tlaxcaltecas su dinero de tarjetas de crédito y débito, tras cargos no reconocidos

Ante el incremento en el uso de pagos con medios electrónicos en los comercios y servicios con terminal punto de venta, los tlaxcaltecas lograron salvar su dinero por cargos no reconocidos en sus tarjetas de crédito y débito.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tlaxcala, ayudó a recuperar cinco millones 177 mil 946 pesos, de enero a mayo del año en curso, tras dar seguimiento a las quejas interpuestas en sus oficinas ubicadas en el bulevar Mariano Sánchez número 32, en el Centro Histórico de la capital.

En este orden, la dependencia federal informó que brindaron seis mil 198 atenciones, al reconocer que cada vez crece el interés de los tlaxcaltecas por buscar ayuda para solucionar diversas dificultades que dañan su patrimonio económico.

La Condusef especificó que las causas más reclamadas en los primeros cinco meses del año fueron: cargos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas; actualización del historial crediticio no realizada, negativa en el pago de indemnización, solicitud de cancelación del contrato, póliza no atendida y unificación de cuentas.

La Condusef enfatizó que en Tlaxcala reportan un porcentaje de favorabilidad del 46 %, situación que se traduce en la solución al usuario y en su caso la recuperación del monto reclamado.

Recordó que cuando un usuario interpone una queja por cargos no reconocidos ante la Condusef, las instituciones bancarias están obligadas a abonar en la cuenta del usuario, a más tardar el segundo día hábil bancario, los cargos objeto de la reclamación siempre que correspondan a operaciones realizadas en las 48 horas previas.

Aclaró que las instituciones bancarias sólo podrán revertir el abono realizado en la cuenta del usuario, cuando acrediten que el cargo fue realizado bajo las reglas establecidas, para lo cual será necesario que emitan un dictamen que contenga la evidencia de los factores de autenticación utilizados para las operaciones, así como la forma en que su verificación se realizó.

Resaltó que el compromiso de la dependencia federal es defender los derechos de los usuarios de servicios financieros y asesorarlos al tener problemas con algún banco, aseguradora, caja de ahorro y otra institución.

Por último, la Condusef anotó que en México disponen de 35 oficinas de atención gratuita, dentro de ellas en Tlaxcala. En la página oficial, los interesados pueden generar su documento de inconformidad y consultar su fecha de audiencia.