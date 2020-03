Sancionarán a las escuelas tlaxcaltecas que no acaten la suspención

La Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) aseguró que en caso de que algunas escuelas no respeten las instrucciones del gobierno estatal de suspender las clases para alumnos y maestros sí recibirán una sanción, aunque no detalló de qué tipo sería ni cuándo.

Lo anterior luego de que el pasado martes el Instituto Libertad, ubicado en Zacatelco, reanudó labores a pesar de la contingencia, así como la denuncia de padres de familia y docentes de escuelas privadas de que aun tenían que presentarse en las instalaciones para realizar diversas actividades.

En este sentido, la dependencia estatal aseveró que si hubiera alguna en desacato, estarán atentos para instrumentar la obediencia a esa instrucción, porque es para salvaguardar la salud de las niñas, niños y jóvenes estudiantes.

Asimismo, afirmó que en el caso de las escuelas que el pasado martes aun tuvieron la presencia de alumnos, la Sepe se comunicó inmediatamente con los directivos para pedirles que se sumaran a la decisión que ha tomado el gobierno del Estado.

Como ya no hubo clases este día y desde del martes acataron la disposición no habrá sanción, pero si aun con eso no se aplican, entonces sí habría una, explicó la dependencia estatal.

Por ello, afirmó, al momento saben que la totalidad de escuelas públicas han acatado esta instrucción, aunque verificarán que las particulares hagan lo propio.

El Instituto Libertad de Zacatelco no suspendió actividades escolares el pasado martes, por lo que a la institución acudieron cerca de mil estudiantes de educación básica y media superior.

