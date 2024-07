Se acabaron los fraudes en la compra del uniforme único en Tlaxcala, crean organización para garantizar las entregas

En el ciclo escolar 2023-2024 entró en vigor el uniforme único para estudiantes de nivel básico hasta medio superior en Tlaxcala, pero existieron diversas irregularidades con algunos productores, para evitar esas malas prácticas fue creada una mesa directiva que estará encargada de garantizar la comercialización.

En Tlaxcala existen 61 productores oficiales del uniforme único, quienes tienen el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala para confeccionar; además, compraron la licencia con la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), para elaborar los diseños de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

No obstante, la piratería no faltó y fueron comercializadas prendas de mala calidad y que no cumplieron los estándares oficiales; algunos productores se aprovecharon de la situación y cobraron los uniformes, pero incumplieron con las fechas de entrega.

De acuerdo con productores oficiales, la certificación la UTT fue emitida el año pasado y tiene vigencia de cuatro años, pero reportaron diversos inconvenientes con la organización e hicieron falta insumos.

En entrevista, Karina López Guevara, productora oficial de Uniformes Dakar, en Apizaco, precisó que el grupo de 61 empresarios textiles tiene como prioridad a los padres de familia, de ahí que diseñaron un tabloide para mostrar nombre de la empresa, municipio y número de teléfono, un código QR para identificar puntos de venta y un número de queja para los reportes de anomalías.

Destacó que cada padre de familia debe verificar la lista oficial para adquirir la prenda escolar, situación que garantizará la compra y calidad, pues las personas que obtengan el uniforme con comerciantes que no se encuentran en la lista no podrán actuar.

Tenemos el compromiso de solucionar esos inconvenientes y que los padres de familia tengan la libertad de comprar con quien ellos deseen, dijo.

Al respecto, Estefani Gutiérrez Arriaga, proveedora de Uniformes Horus, en San Pablo Apetatitlán, detalló que el protocolo de actuación para casos de quejas o reportes involucrará a los 61 empresarios autorizadas, pero será la sociedad de la mesa directiva la que seguirá el protocolo de actuación.

Explicó que cuando las familias reporten algún inconveniente con alguno de los productores reconocidos, la mesa directiva será la encargada de hablar con los afectados para preguntar la cantidad que aportaron, las fechas de entrega y datos personales del empresario; a partir de ahí buscarán al productor para conocer los motivos que le impidieron presentarse o porque incumplió.

Cuando la situación se salga de nuestras manos y el fraude se concrete con el proveedor reconocido, todos los de la organización respaldaremos la compra y los 61 autorizados nos encargaremos de entregar el uniforme a los padres de familia, esa es la garantía que ofrecemos, ya no habrá pretextos ni perderán su dinero, aseguró.

Por ello, exhortó a solicitar nota de compra que contenga el nombre de la empresa y constarán que se encuentre en la lista de proveedores autorizados en Tlaxcala, el número telefónico de atención y quejas es 241-122-04-75.

CALIDAD OFRECEN PROVEEDORES AUTORIZADOS

Previo al inicio del ciclo escolar 2024-2025, algunos padres de familia efectuarán la compra del uniforme único, pero el llamado es hacerlo con proveedores autorizados, quienes ofrecerán calidad en la prenda y cumplimiento en los lineamientos del diseño, externó Félix Menes Ríos, empresario de Maybell Uniforms.

Explicó que para identificar a un uniforme original debe llevar el sublimado institucional en la chamarra al frente y detrás de la prenda; cumplir con bordados de calidad y que las tallas sean las adecuadas para cada alumno.

La prenda que comercializarán para el próximo año lectivo tendrá mejoras, pues eliminaron los cierres de las mangas y piernas, quitaron los gorros de las sudaderas y emplean una tela de calidad y resistente. El diseño y colores se mantienen.

En cuanto a temas de desabasto, dijeron que la situación ya fue solucionada y ahora en cada establecimiento oficial ofrecen la prenda para compra inmediata, aunque también cuentan con el sistema de apartado para que las familias paguen poco a poco el monto y no afecten su economía.

Por ello, pidieron a las familias buscar al productor más cercano para adquirir un producto duradero, las ubicaciones y números de teléfono de los empresarios autorizados están disponibles en la página de Facebook Empresarios de Uniforme Único del Estado de Tlaxcala.