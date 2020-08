Se agota tiempo para reformar Constitución

El Congreso local ya no tiene tiempo para hacer reformas constitucionales en materia electoral, consideraron los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), Zonia Montiel Candaneda y Omar Milton López Avendaño, respectivamente.

En entrevista, los parlamentarios explicaron que, al tener el tiempo encima, el Poder Legislativo de Tlaxcala únicamente está en condiciones de analizar, votar y, posiblemente aprobar, reformas a leyes de secundarias en esa materia.

Y es que el 29 de agosto es la fecha límite para que las reformas constitucionales en materia electoral estén publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, pero antes deben ser discutidas en el seno del Congreso local y respaldadas mínimo por 31 de los 60 ayuntamientos.

La parlamentaria priista lamentó que los trabajos legislativos no se llevaron a cabo con tiempo suficiente para estar en condiciones de decidir por una verdadera reforma constitucional que permitiera cambios a diversos ordenamientos para la preparación, desarrollo y conclusión del proceso electoral de 2021.

No es algo que corresponda a la representante del PRI puesto que no soy integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, son temas que fueron del pleno conocimiento de la presidenta de esa Comisión desde el años pasado cuando le remitieron diversos expedientes parlamentarios, como las propuestas del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y del Tribunal Electoral de Tlaxcala, expresó.

A su vez, López Avendaño señaló que Tlaxcala tuvo la oportunidad -hasta la semana pasada- de hacer una reforma constitucional y ser punta de lanza en materia electoral, pero que por los plazos establecidos no será este año.

Agregó que el proceso para por lo menos presentar las propuestas al Pleno es tardado, pues deben sesionar para la realización de un dictamen y remitirlo a la Junta de Coordinación y Concertación Política.

Sin embargo, sí señaló una presunta parálisis de dichos trabajos por parte de un grupo de diputados locales, y que de no ser asó podrían sacar de la omisión legislativa a este Poder de Tlaxcala.

No entiendo porque su cerrazón, si son temas personales el Congreso local no tiene tiempo para tratarlos, sí es tema de diferencias políticas está el Pleno que es la máxima tribuna y podríamos ahí plantear nuestras inconformidades, pero no para detener los trabajos, expresó.

15 propuestas de reforma faltan por revisar en el Congreso local.

