Se avecina lo peor por Covid-19: Iván Bazán

Tlaxcala vivirá en las siguientes tres semanas la etapa más crítica por Covid-19, al acumularse el número de casos positivos y decesos por el relajamiento registrado durante los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, vaticinó el médico tlaxcalteca Iván Bazán de Santillana.

Local Calles y oficinas de la capital tlaxcalteca lucen semivacías

El especialista e investigador, uno de los primeros mexicanos en recibir la vacuna contra Covid-19, manifestó que hoy más que nunca se deben eliminar los tabús, evitar la desinformación y darle más crédito a la ciencia que a los discursos políticos o a las creencias religiosas.

El médico Iván Bazán de Santillana conminó a la ciudadanía a cuidarse durante enero y febrero, meses determinantes para frenar la pandemia/ Moisés Morales

Local Exhorta Obispo a cumplir medidas

No escatimar en prevención es la única recomendación que como médico podría dar en estos momentos, pues aunque ya existe una vacuna, por el momento no es para toda la población y los hospitales cada vez están más saturados, expresó.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, indicó que a 13 días de recibir la vacuna de Pfizer no ha registrado alguna reacción adversa y adelantó que, tentativamente, para el próximo 21 de enero está programada su segunda y última dosis.

"Covid-19 fortaleció mi vocación": María Magdalena Cocoletzi



Los detalles en ➡ https://t.co/zjFJq6YYuF#Enfermeras #Enfermeria #Covid19 pic.twitter.com/qn9aRWvsao — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2021

ENERO Y FEBRERO SERÁN DETERMINANTES

El médico Iván Bazán de Santillana sentenció que enero y febrero serán determinantes para contener el virus.

El médico Iván Bazán de Santillana conminó a la ciudadanía a cuidarse durante enero y febrero, meses determinantes para frenar la pandemia/ Moisés Morales

Y es que en la segunda semana de enero comenzarán a repuntar los casos producto de las reuniones familiares de Año Nuevo, mientras que para la tercera semana esperan los que relajaron el distanciamiento social por el Día de Reyes.

Local Taqueros también refuerzan medidas sanitarias

Los primeros 10 días es el periodo de incubación del virus y, a partir de los primeros síntomas, se deben contar otros 10 días para tratar la enfermedad, por eso es importante estar atentos a la oxigenación, temperatura, dolores de cabeza, dolores musculares o diarrea para atenderse y no se complique, pues la forma de ingreso del virus es de diferentes formas, explicó.

Pega con más fuerza la Covid a comercios y micronegocios



Lee más aquí ➡ https://t.co/GJhDJVoGS4#Covid19 #Economia pic.twitter.com/2vj4rhqQvo — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2021

Aunado a la presencia del virus Covid-19 en el ambiente, las defensas también se ven disminuidas por la temporada invernal y su combinación con otros virus, de ahí la importancia de mantener el aislamiento social y usar el cubrebocas.

Local Inician hoy medidas preventivas adicionales del Consejo Estatal de Salud ante Covid-19

Si el cubrebocas es la barrera que nos protege, se debe hacer un buen uso de él, a estas alturas el debate no debiera ser si lo usas o no, sino que todos ya aprendimos a convivir con el virus, que ya creamos conciencia de no tocarnos la cara, lavarnos las manos constantemente y estar en casa el mayor tiempo posible para cuidarnos y cuidar a los demás.

Llega a su tope Hospital IMSS de La Loma, en la capital tlaxcalteca



Más Información aquí ➡ https://t.co/DWjCqqyWuY#Covid19 #Contagios pic.twitter.com/QvwiaQp9Tf — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2021

VACUNA, UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Iván Bazán, profesional de la salud que forma parte de la primera línea de atención a “pacientes Covid” en la Ciudad de México, señaló que la población no debe temer de vacunarse cuando le corresponda, pues contar con la cura representa “una luz al final del túnel”.

Local A partir de hoy lunes, solo actividades básicas en municipios

Y aunque no niega que algunos compañeros de trabajo han registrado efectos secundarios tras ser vacunadas, son los menos y ninguno de gravedad.

De hecho, de las 44 mil casos primeras dosis aplicadas antes de finalizar 2020, solo un 8.8 % ha tenido efectos adversos leves como dolor de cabeza, dolor en el sitio de punción y cansancio, además de seis decesos, pero por razones distintas a la inoculación.

En su opinión, hasta hoy la vacuna de Pfizer es la más segura, porque su sistema de defensa genera una memoria inmunológica para luego atacar al virus.

Empero, por ser la más efectiva también es la más cara y por ello considera que no toda la población podrá tener acceso a ella. Personas con enfermedades que provoquen bajas defensas, como pacientes oncológicos, tampoco podrían recibirla al ser riesgosa.

Residuos médicos, un riesgo colateral; utilizados en Covid-19



Lee más aquí ➡ https://t.co/JawQJfYEzP#Covid19 #Contagios #MedioAmbiente pic.twitter.com/Irh5oIFsiT — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2021

Iván Bazán de Santillana observó que un problema que podría tener México en los próximos meses es que solo se aplique una dosis de la vacuna Pfizer en vez de las dos recomendadas, debido al alto costo económico, además de que para algunas personas podría no servir, ya que deben dejar de tomar bebidas alcohólicas por varios días.

Municipios Comunas limitan las actividades; pospone informe alcalde de Xicohtzinco

En el caso de la vacuna rusa se requiere que el paciente a recibirla deje de tomar alcohol por lo menos 30 días después, algo muy difícil para algunas personas en México.

-¿La vacuna para los médicos es voluntaria?

-Sí, no estamos obligados a recibirla por contar con un principio de autonomía.

Médicos tlaxcaltecas, en el siguiente grupo para ser vacunados contra Covid-19



Los detalles en ➡ https://t.co/cKFpcn6hRb#Covid19 #Contagios #Vacunas pic.twitter.com/Ck4eAKocgM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 5, 2021

-¿Sentiste miedo al ser vacunado?

Municipios Registra Zacatelco contagios de Covid-19 en jóvenes

-Sentí un poco de ansiedad al principio, pero me documenté, leí las investigaciones, el proceso de elaboración, los protocolos y me sentí seguro pero, como en todo medicamento, pueden existir resultados adversos, que son molestias en general, pero no te matan... hasta hoy no hay casos comprobados, solo supuestos, nada sustentado.

-¿Recomiendas la vacuna como médico que ya la recibió?

-Por supuesto que sí, porque ahorita es más riesgoso no vacunarse que vacunarse, la probabilidad de morir es más alta si no la recibes… aunque la prevención en este instante es lo mejor.

Alerta en Tlaxcala ante nueva cepa de coronavirus



Más Información aquí ➡ https://t.co/gwwOWRCN9r #Cepa #Covid-19 #Salud pic.twitter.com/Cptt0XWC8m — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 3, 2021

APRENDER A VIVIR CON EL VIRUS

Para el médico investigador y especialista, la humanidad deberá aprender a vivir con el virus en el ambiente, ya que no desaparecerá al menos en los próximos dos o tres años.

Municipios Reúne boda en Santa Cruz Tlaxcala a 300 invitados, pese a fase naranja

Además, recomendó a las autoridades considerar crear un área específica para atender este tipo de casos y no reconvertir hospitales para recibir a pacientes graves, pues por esta situación se están dejando de atender otras enfermedades, que también son prioritarias.

A la población que por distintas razones no puede quedarse en casa y debe salir a laborar, les sugirió que a su regreso se bañen directamente y su ropa la depositen en un cesto o bolsa especial, ya que muchos podrían ser asintomáticos y llevarían el virus en su ropa, zapatos o cabello, fuente de contagio para sus seres queridos.

En el caso de los restaurantes, establecimientos comerciales y oficinas públicas, les pidió cambiar los medidores de temperatura por oxímetros, pues no todas las personas que presentan síntomas tienen fiebre.

Registra Tlaxcala alza de contagios y muertes por Covid-19, coincide Gatell



Los detalles en ➡ https://t.co/YB8enoUvJ4#Salud #Tlaxcala pic.twitter.com/4ppllaMFrU — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 29, 2020

Local Muere por Covid-19 el exalcalde capitalino Cesáreo Teroba Lara

Portar un rociador de alcohol al 70 %, gel antibacterial y lavarse las manos debe ser una práctica común para todos en casa o espacio en el que nos encontremos, agregó.

Iván Bazán de Santillana estudió siete años en la Facultad de Medicina; dos años más la Maestría en Biología Molecular y actualmente culmina el Doctorado en Terapéutica Experimental.

Desde la llegada de la pandemia atiende de 40 a 50 pacientes Covid-19 en la Ciudad de México.

Covid-19, principal causa de muertes en Tlaxcala



Más Información aquí ➡ https://t.co/O6N4rlJvoD #Covid-19 #Muertes #Tlaxcala #Virus pic.twitter.com/XkdnyTMTXk — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 28, 2020

NO BAJAR LA GUARDIA

Aunado a la presencia del virus SARS-CoV-2 en el ambiente, las defensas también se ven disminuidas por la temporada invernal y su combinación con otros virus

Local Prohíbe Iglesia presencia de fieles en templos

No escatimar en prevención es la única recomendación que como médico podría dar en estos momentos, pues aunque ya existe una vacuna, por el momento no es para toda la población y los hospitales cada vez están más saturados

Iván Bazán de Santillana / Médico

Bazán recomienda en restaurantes, establecimientos comerciales y oficinas públicas, cambiar los medidores de temperatura por oxímetros, pues no todas las personas que presentan síntomas tienen fiebre

Calles y oficinas de la capital tlaxcalteca lucen semivacías



Lee más aquí ➡ https://t.co/IhTx3EfkcD#Municipios #Covid19 pic.twitter.com/yCDlrt0BKD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 11, 2021

Continúa leyendo:

Local Supervisa Coeprist 300 establecimientos en 23 municipios

Local Desinfectan oficinas de la Sepe-Uset