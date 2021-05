Se compromete Anabell Ávalos a combatir la trata de personas

La candidata de la coalición "Unidos por Tlaxcala", Anabell Avalos Zempoalteca, al gobierno estatal, se comprometió a fortalecer el combate al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y la recuperación de la cuenca del río Atoyac- Zahuapan.

Al recibir la "agenda ciudadana, ante la crisis socioambiental y la grave situación de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual", integrada por colectivos de la sociedad civil, la abanderada al gobierno estatal refrendó su compromiso para atender estas problemáticas.

Anabell Ávalos Zempoalteca resaltó la importancia de fortalecer las penas carcelarias a quienes cometan este tipo de delitos que atentan contra la integridad de mujeres y niñas.

Ante integrantes del Centro Fray Julián Garcés A.C. y la Pastoral Diocesana, la abanderada de la coalición "Unidos por Tlaxcala" asumió el compromiso inmediato con estas organizaciones para integrar a su plan de trabajo estas dos temáticas de vital importancia.

Añadió que, dará continuidad a los grupos multidisciplinarios que han sido implementados para el combate a la trata de personas y para promover el rescate del río Atoyac-Zahuapan.

"Debe haber esa voluntad política de todos los sectores y no solo debe ser un discurso de una campaña, por eso ustedes no me han escuchado a mí hablar de este tema tan serio tan doloroso en esta campaña", aseveró.

Enfatizó que el compromiso debe ser real, de ahí que manifestó que, de ser favorecida con el voto el próximo 6 de junio, realizará reuniones permanentes y la implementación de acciones claras y reales de prevención, combate, atención y acompañamiento a las víctimas.

LOS PLANTEAMIENTOS

La agenda ciudadana plantea la inclusión y participación de las comunidades para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan

Además de dotar de presupuesto suficiente para el rescate de este cuerpo de agua, implementar y vigilar el cumplimiento de los planes y políticas para el desarrollo social de las comunidades.

No ofrecer créditos, subsidios o compensación fiscal a los establecimientos industriales con más de 30 empleados que pretenden asentarse en territorio aledaño a este cuerpo de agua, así como reformular el plan estatal de desarrollo urbano para cambiar el patrón de la organización e industrialización en las zonas conurbadas a la cuenca.

Con relación al combate del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, la organización civil organizada planteó el desarrollo de un programa de información y sensibilización en los niveles de educación básica y media superior, a fin de crear una cultura de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Vincular a los sectores social, empresarial, industrial y productivo en acciones de prevención de trata de personas, además de diseñar e implementar permanentemente programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización dirigidos a servidores públicos del orden estatal y municipal, entre otros aspectos.

