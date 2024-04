Se disputan dos priistas la coordinación de su bancada en el Congreso local

Ante la falta de diálogo entre los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, los diputados Fabricio Mena Rodríguez y Olivia Guzmán Tlalmis se disputan la coordinación de la fracción al interior del Legislativo, pues a la correspondencia llegó un oficio del Comité Estatal del PRI donde propone que Guzmán Tlalmis sea la coordinadora. Sin embargo, en la sesión del pasado martes el Pleno del Congreso local aprobó que el diputado Fabricio Mena Rodríguez fuera el coordinador de esa fracción parlamentaria, pero la disposición de la dirigencia estatal es otra.

En entrevista, Mena Rodríguez aseguró que no tenía conocimiento del escrito que llegó desde su partido, pero que existe un documento donde acordó con las diputadas con licencia Blanca Águila Lima y Diana Torrejón Rodríguez que, por cada año legislativo, uno de ellos ocuparía la coordinación, de ahí que este último año le corresponde a él ese cargo.

Empero, reconoció que hasta el momento no ha tenido acercamiento con las diputadas suplentes, pero espera que a la brevedad exista diálogo para dirimir esa confusión, aunque aseguró que no existe rompimiento al interior del “tricolor”.

Por su parte, Guzmán Tlalmis afirmó que no desconoce el acuerdo antes señalado, pero no ha dialogado con su coordinador, de ahí que el mismo partido fue el que envió esta propuesta porque ha observado que Mena Rodríguez no ha sido institucional y sus votos han sido para otros partidos.