Se encarece producción del pulque

A pesar de que las lluvias han encarecido el proceso de extracción de alcohol en aguamiel, el pulque enlatado, natural y curado, ha mantenido su precio estandarizado, aseveró una de las productoras, de Nanacamilpa, Rocio del Razo López.

La productora declaró que, en cada temporada de precipitaciones, tratan de no verter directamente las aguamieles al pulque, porque llega diluida con agua de lluvia y merma la calidad de los productos que ofrecen.

Por ello, dijo, apartan las mieles, esperan la fermentación y proceden a extraer el alcohol mediante el proceso de destilado, pero este requiere del uso de combustibles, lo que encarece el proceso.

“A pesar de que los costos se disparan, preferimos eso a perder la producción en su totalidad, y los tlachiqueros no registren ingresos al no comprarles la miel que recolectan, así que ahorita no hay escasez de pulque, al contrario, estamos bastos”, puntualizó.

Por otro lado, refirió que recomiendan llevar a cabo más temprano la recolección de aguamiel, para que los pocos litros que genere la planta se los viertan al pulque y continúe el ciclo. “Los precios estandarizados son: en 15 pesos la lata de pulque a mayoreo y 20 en menudeo, mientras que el litro de natural está a diez pesos y el curado en 50 pesos, sin importar si es de semillas o de frutas”, detalló.

En cuanto a la cantidad de litros de aguamiel, refirió que son de 15 a 20 mil litros semanales, que entregan 10 tlachiqueros, dos piñeros y dos mayordomos, a quienes no les han dejado de pagar porque en temporada alta de turismo, el pulque va saliendo.

Los precios: 15 a 20 pesos la lata de pulque, 10 pesos el litro de pulque natural y 50 pesos el litro de pulque curado.

