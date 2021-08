Se encuentra el PT más unido que nunca, dice Silvano Garay

El Partido del Trabajo (PT) está más fuerte y unido que nunca, fueron las palabras de Silvano Garay Ulloa, dirigente estatal de ese instituto político, esto al referirse a las resoluciones recientemente emitidas por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, que les revocó los triunfos logrados el seis de junio pasado en las presidencias municipales de Quilehtla y Zacualpan.

“Es importante anunciar que el PT está firme, estamos contentos, más no satisfechos, porque estamos luchando todavía porque se respete lo que se ganó en las urnas, que fue la voluntad de los tlaxcaltecas, pues hemos sufrido dos bajas en las alcaldías y llegaremos a las últimas instancias para lograr que se respete la voluntad ciudadana”, sostuvo en conferencia de prensa.

Acompañado de las autoridades del PT electas, tanto estatales como federales, Garay Ulloa señaló que será la Sala Regional, y posiblemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes ratifiquen los triunfos en ambos municipios, y es que dijo que ese tema no es nuevo para ellos, toda vez que en el proceso electoral fueron perjudicados al resaltarles 20 días de campaña a quienes fueron aspirantes a presidir una presidencia de comunidad.

Añadió que uno de los agravios que presentarán ante los tribunales para confirmar los triunfos en Quilehtla y Zacualpan es que detectaron posibles irregularidades en el marcado de las boletas electorales usadas el pasado seis de junio, por lo que insistió en que lucharán para que la voluntad del pueblo sea respetada.

Por otro lado, comentó que están a unos días de iniciar con los trabajos en favor de los tlaxcaltecas, y que necesitan hacer realidad esa esperanza de progreso que se ha generado en todo el país, pero sobre todo en el estado.

Mencionó que es necesario el acompañamiento, pero también de la exigencia de la población para tener un desarrollo armónico, al tiempo que indicó que los integrantes del Poder Legislativo, local y federal, así como quienes estarán en alguna presidencia municipal, trabajarán en apego a los que señala la Cuarta Transformación: no mentir, no roba y no traicionar.

ESPERAN GOBIERNO DE COALICIÓN

Cuestionado al respecto, el comisionado estatal del PT informó que al momento no han pactado con la gobernadora electa, Lorena Cuellar Cisneros, el otorgarle a ese partido alguna secretaría del Estado, pues dijo que confían en que al tratarse de un triunfo de coalición, sea también un gobierno de coalición.

Sin embargo, aclaró que ellos, como partido, no van a negociar espacios con Cuéllar Cisneros, pues opinó la administración que ella encabeza debe cumplir con lo que fue planteado en la alianza hecha para el proceso electoral.

También señaló que no han definido quien será en el Congreso local la o el coordinador de la bancada de los diputados, pues indicó que se trata de un tema que abordarán una vez que asuman el cargo.

