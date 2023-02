Se manifiestan por falta de agua en Xicohtzinco

Integrantes del Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco, se plantaron frente al salón “El Tigre” -instalaciones que el alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez renta para despachar-, y exigirle restablezca el servicio de agua potable, pues desde hace siete meses lo reciben de forma intermitente.

Local Desconfían de diputados pobladores de Xicohtzinco

La mañana de ayer viernes, los integrantes convocaron a una reunión frente a la alcaldía, donde mantienen el plantón. Ahí, acordaron trasladarse hasta el salón social, para hablar con el presidente emanado del Partido de la Revolución Democrática y exigirle cuentas.

No dejes de leer: ➡️ Dialogan en torno al caso Xicohtzinco

Local Deliberarán diputados sobre caso Xicohtzinco

Pero como Barroso Ramírez conocía de la reunión convocada por medio de redes sociales, no asistió a la presidencia, entonces, los manifestantes fueron recibidos por el director de la policía municipal, Jacob Jaramillo Pérez.

Las mujeres y hombres, en su mayoría de la tercera edad, llevaron pancartas cuyas leyendas decían, “El agua es del pueblo”, “No más ingobernabilidad en Xicohtzinco”, “Regidores rateros. Queremos agua”, además de otras.

Los detalles: ➡️ Xicohtzinco, a un año de alta tensión; continúa movimiento de resistencia

Entre gritos y consignas, reprocharon, el servicio de agua potable es deficiente y señalaron que el municipio ha entregado diversos permisos para la operación de embotelladoras, las cuales desconocen de dónde traen el agua o si la extraen del municipio.

Municipios Presentan pruebas por pleito en Xicohtzinco

El jefe policiaco escuchó sus exigencias, pero no pudo hacer más, pues en ese momento no se encontraba ninguna autoridad, aunque les prometió hablar con la síndico, Aida Silvia Xochicale Pérez para que se trasladara hasta el sitio, pero no encontró respuesta.

Más información: ➡️ Reunión pacífica termina a balazos en Xicohtzinco

La presidencia municipal de Xicohtzinco lleva un año y siete meses tomada, pues fue desde el pasado ocho de junio del año 2021 cuando la cerraron.