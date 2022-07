Se mantiene rezago en español y matemáticas, busca Sepe regularizar a alumnos

Debido al rezago educativo provocado por la pandemia de Covid-19, los alumnos presentan un mayor atraso en las materias de matemáticas y español, que son la columna vertebral del sistema educativo, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), Homero Meneses Hernández.

Sepe cataloga como insuficiente, el rendimiento escolar

En entrevista, dijo que buscarán el respaldo de los padres de familia en estas vacaciones para que los estudiantes puedan recuperarse un poco y salir de ese atraso, pues será primordial que lo realicen para el próximo ciclo escolar.

Lo que detectamos que están atrasados es lo clásico, en matemáticas y lectoescritura, eso ya no es novedad, pues cada ciclo escolar son las materias que más se le dificultan a los alumnos y las que más debemos reforzar, manifestó.

En este sentido, indicó que los padres deberán hacer un esfuerzo para que sus hijos puedan reforzar lo aprendido, aunque será cuestión de que los profesores den las instrucciones pertinentes para llevar a cabo este trabajo conjunto.

De igual forma, recordó que actualmente Tlaxcala vive un rezago educativo terrible, pues las clases a distancia no permitieron que los alumnos aprendieran al 100 % y no cumplieron con los aprendizajes esperados, por lo que tardarán varios años para que esto lo puedan reparar.

Sin embargo, aseveró que la deserción escolar no fue muy alta, esto debido a que tomaron medidas para no reprobar a los estudiantes y que eso no fuera causa de abandono, ya que es más fácil regularizarlos sobre la marcha que buscarlos para que regresen al sistema educativo.

En el calendario escolar 2022-2023 no hay fechas marcadas como fase regularización de estudiantes, como sí sucedió en el anterior ciclo lectivo.

