Se perfilan 58 por vía independiente

Al menos 58 de los 67 aspirantes a una candidatura independiente podrían logar su postulación, ya que, al concluir el plazo legal para la obtención de apoyo ciudadano, alcanzaron el umbral requerido en la convocatoria.

De acuerdo con la revisión preliminar al cierre del 12 de febrero, 58 fueron los aspirantes que cumplieron con el requisito de apoyo para alcanzar una candidatura, detalló el consejero electoral, Norberto Sánchez Briones.

No obstante, explicó que los resultados no son definitivos debido a que todavía tienen que hacer la revisión correspondiente de que el apoyo cumple con los lineamientos establecidos, sino existe duplicidad de registros, si las credenciales de elector están registradas en la Lista Nominal Electoral.

Refirió que también han atendido algunas audiencias solicitadas por los aspirantes, pues algunas de las firmas fueron descartadas en los informes que emitió el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones de manera semanal para informar el avance de la obtención de apoyo ciudadano.

Explicó que entre las inconsistencias detectadas, es que no se integró la foto de quien brindo el apoyo durante el registro a través de la aplicación móvil, que la firma no coincida con la credencial de elector o que la foto de la identificación no sea legible durante la captura.

Aunque el ITE aprobó 68 manifestaciones de intención, en el caso de diputaciones locales un aspirante al Distrito 3 falleció, de ahí que en la contienda solo participaron dos aspirantes.

De acuerdo con el último corte del organismo electoral, podrían lograrse candidaturas en los cargos de diputaciones locales, presidencias municipales y de comunidad, pues el único aspirante a la gubernatura no alcanzo el umbral requerido de apoyo.

Por lo que será a más tardar el 24 de febrero cuando la autoridad electoral determine la procedencia de las candidaturas por la vía independiente, después de concluir con la revisión de las firmas obtenidas a través de la aplicación móvil "apoyo ciudadano".

EL APUNTE

Un aspirante a diputado local alcanzó el umbral de votación, 22 a integrantes de ayuntamiento y 35 a presidencias de comunidad.

