Se pinta la capital de colores con la "Marcha del orgullo LGBT"

La tarde de este sábado las principales calles de la capital tlaxcalateca se pintaron con los colores del arcoiris, durante la ya tradicional "Marcha del orgullo LGBT" en su edición número 20.





Cientos de personas pertenecientes a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer y más (LGBTTIQ+), se concentraron este día para demandar a las autoridades y a la sociedad en general a poner un alto a la discriminación y al odio ejercidos en su contra.

Las principales demandas de ese sector fueron dirigidas a las autoridades estatales, para incluirlos en sus políticas públicas, pero también aprovecharon la ocasión para celebrar que 20 años de lucha han permitido el respeto a algunos de sus derechos.

Durante la marcha, que partió del Boulevard Guillermo Valle, frente a la Plaza Bicentenario, y culminó en la Plaza de la Constitución, los manifestantes aplaudieron la tipificación de las terapias de reconversión y la legalización del matrimonio civil igualitario.

Los asistentes vitorearon el orgullo, la diversidad sexual, la familia homoparental y a sus aliados, pero también demandaron a la sociedad no más homofobia, no más crímenes de odio y no más violencia.





En el contingente, también marcharon con pancartas con los rostros de personas pertenecientes a ese sector que han perdido la vida por diversas causas, como César Méndez, un incansable defensor de ese sector que perdió la vida en enero del año pasado.