Se sumó Tlaxcala al "Día sin Mujeres"

A pesar de que no fue generalizado, la iniciativa “Un día sin mujeres” tuvo eco entre las tlaxcaltecas este nueve de marzo, pues participaron y respaldaron el alto a las agresiones y exigieron justicia para castigar a los responsables.

Local Remite el PRD iniciativa para crear fiscalía especializada en feminicidios

Este Diario observó la ausencia de las féminas en las oficinas públicas y los centros de trabajo de la Iniciativa Privada, aunque hubo, en menor medida, casos en que se presentaron a trabajar y realizaron sus actividades de manera normal.

Así, en las dependencias del gobierno estatal los servicios fueron proporcionados por los hombres, pues las mujeres se ausentaron, esto luego de que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, afirmó que respaldaba la iniciativa.

Local Llama PAN a hacer frente contra la violencia hacia las mujeres

En las oficinas de Secte no hubo el servicio del canje de placas,dijo un usuario.

Varios ayuntamientos como el de la capital, respaldaron el paro nacional, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, el personal femenino se presentó a trabajar, pero se solidarizó con el movimiento portando una prenda de color morado.

El IMSS confirmó que los servicios médicos, administrativos y de guardería funcionaron con normalidad.

La delegación de la Secretaría del Bienestar, que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, siguió con sus servicios y la también coordinadora de Programas Federales atendió varias reuniones, pero no participó en operativos fuera de sus instalaciones.

Notoria ausencia de mujeres este 9M en zócalo tlaxcalteca



Continúa leyendo ➡ https://t.co/HBFcSTn4PC#UnDiaSinNosotras #El9NadieSeMueve #Tlaxcala pic.twitter.com/pz7QRnyWyv — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 9, 2020

Los organismos empresariales y centrales obreras confirmaron que registraron ausencias de mujeres y que no tomarían represalias, por lo que el sueldo del día estaba garantizado.

Asimismo, hubo restaurantes y comercios que cerraron sus puertas este lunes bajo el argumento de apoyar a las féminas, incluso afuera de sus negocios colocaron lonas donde expresaron su solidaridad.

Local Ya hay reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en Tlaxcala

Aprovechando el Día Internacional de la Mujer y la iniciativa “Un día sin nosotras”, trabajadoras sindicalizadas de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, marcharon por las principales calles del municipio capitalino para demandar un alto a la violencia.

Pero también insistieron en la destitución de la directora Administrativa de la Secretaría de Salud, Guadalupe Zamora, tras responsabilizarla del desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales.

Frente a Palacio de Gobierno, la secretaria general de la sección 27 del SNTSS, Blanca Águila Lima, manifestó que se sumaron solidariamente al movimiento ‘Un día sin nosotras’ para exigir justicia ante la indignación de los feminicidios.

Solicitó a los gobiernos frenar la violencia contra este sector de la población, al tiempo que aclaró que los servicios médicos en los hospitales fueron cubiertos por el personal sindicalizado.

Alistan actividades con perspectiva de género



Lee la nota aquí➡ https://t.co/ZjmFo49fob#Cultura pic.twitter.com/53rTOLl73O — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 10, 2020

ALGUNAS MUJERES SÍ TRABAJARON

Mientras que en la Iniciativa Privada, principalmente del sector servicios y comercios, El Sol de Tlaxcala constató que hubo mujeres trabajando en su horario normal.

Cultura Alistan actividades con perspectiva de género

Los bancos, cafeterías, restaurantes, tiendas de abarrotes, puestos de comida y otros lugares estuvieron abiertos y atendidos por ellas.

No me sentí familiarizada con el paro nacional, por eso decidí trabajar con normalidad, a pesar de que mi jefe nos dio la opción de faltar, comentó María N. cajera en un banco.

Desconfían de encuestadores del Inegi, en Tlaxcala



Lee la nota aquí➡https://t.co/J7PfiuH7YL #Censo2020 #Inegi pic.twitter.com/F20eCbE84A — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 9, 2020

Local Plantea Zonia Montiel protección a mujeres

Vendo comida de lunes a viernes, son ingresos que utilizo para el sustento familiar, toda la mañana he vendido bien, no me faltan los clientes, imagínese si faltaba. No. Hay otros medios de alzar la voz, dijo Florencia N., de 54 años de edad.

MARCHA

Local Llama Paredes a la solidaridad entre mujeres

Trabajadoras sindicalizadas de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, marcharon por las principales calles del municipio capitalino para demandar un alto a la violencia.

No me sentí familiarizada con el paro nacional, por eso decidí trabajar con normalidad

María N.

Marco Mena, sexto lugar de aprobación en México



Continúa leyendo ➡ https://t.co/PadPedX0Zc pic.twitter.com/P2v4hd4RWG — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 9, 2020

No dejes de leer:

Local [Video] Combina marcha de Sesa apoyo al sector femenino

Local Notoria ausencia de mujeres este 9M en zócalo tlaxcalteca