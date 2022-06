Sector salud en Tlaxcala, llama a mantener medidas de higiene

Con las temperaturas elevadas que registra el estado, la recomendación del sector salud para la población tlaxcalteca es hidratarse constantemente para prevenir posibles golpes de calor y reforzar las medidas de higiene en la alimentación ante las enfermedades gastrointestinales

Y es que, los padecimientos gastrointestinales son causados principalmente por bacterias, virus o parásitos como la salmonella y las amibas. Estos microorganismos entran al cuerpo por medio de alimentos o agua contaminada, y proliferan a temperaturas que están por arriba de los 30 grados.

Algunos de los síntomas de las enfermedades gastrointestinales son fiebre, dolor estomacal o abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento y fatiga, los cuales deben ser atendidos inmediatamente para evitar complicaciones como la deshidratación.

Entrevistado al respecto, el especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, Edgar Lezama Jiménez, señaló que para evitar un golpe de calor, la sugerencia es no exponerse de manera prolongada a los rayos del sol, ya que también pueden sufrir quemaduras en la piel y deshidratación.

Recomendó que la población puede usar ropa con colores claros, sombreros, gorras y sombrillas para contrarrestar los efectos del calor, además de aumentar el consumo de agua para estar hidratados y evitar hacer actividades al aire libre entre las 11 de la mañana a las 16:00 horas, pues los rayos están con intensidad en ese lapso.

Indicó que para evitar las enfermedades diarreicas que tienden ocurrir con mayor frecuencia en la temporada de calor, las familias no deben bajar la guardia en la higiene de manos antes de comer y después de ir al baño, beber y preparar alimentos con agua hervida, embotellada o desinfectada, así como lavar con agua y jabón las frutas y verduras.

Insistió en que por la temporada de altas temperaturas lo ideal es consumir los alimentos perfectamente cocidos y fritos, esto evitará a que si están contaminados con una bacteria, no sobreviva y por ende no se reproduzca, sumado a la refrigeración de los alimentos que ayudarán a que no se descompongan.

Pero, pidió que, en caso de diarrea, vómito y nauseas deben acudir a los servicios médicos, de tal forma que reciban el tratamiento oportuno y evadan complicaciones.





