Seguirá atención a alumnos, para evitar peligros en el uso del internet

A lo largo del ciclo escolar 2020-2021, que comenzó a distancia, los maestros de nivel básico insistieron en que, ahora, tras el retornos a clases, seguirán con la vigilancia permanente en alumnos para evitar peligros en el uso del internet al que se acostumbraron

Comentaron que ofrecerán trabajar en el uso de las redes sociales, esto para evitar la presencia de personas ajenas al grupo con posibles intenciones de perjudicar.

Dijeron que en las conexiones a las plataformas para las sesiones en línea sugieren a los padres de familia vigilar la actividad que hacen los alumnos, además de centrarse solo en las actividades escolares.

Al respecto, la profesora Georgina N., del sexto grado de primaria, enfatizó que cada semana recuerda a sus alumnos que deben ser cuidados con el uso del WhatsApp y de los correos electrónicos, pues solo deben estar los números telefónicos y cuentas que los alumnos y los padres de familia proporcionaron.

Consideró que las medidas de seguridad ante el uso constante del internet y las redes sociales, ayudan a identificar personas que no conocen y que es preferible evitar para no caer en extorsiones.

“Les pido que deben tener cuidado con los números que no conocer y con no hacer caso a la publicidad que no apta para su edad”, añadió.

Por su parte, la maestra Clarissa N., de cuarto de primaria, mencionó que todos los días revisa los números teléfonicos y cuentas de correo electrónico, pues hay ocasiones en que envían las tareas por otros y les generan confusión.

“Les repito que deben conectarse por los números que dieron de alta y que se identifiquen con su nombre, porque por seguridad no podemos dejar entrar a nadie más, hay riesgos para los menores, entonces les insisto en que sean cuidadosos al navegar”.

En tanto, la Secretaría de Educación Pública del Estado y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, recomendó a los alumnos y padres de familia compartir la mínima información posible para evitar exponerse, por lo que no es viable subir fotos personales.

Aconsejó crear un correo electrónico para las actividades escolares, de tal manera que se protejan sus datos personales y navegar seguro en internet.

Agregó que es importante verificar el cierre de sesión de los correos y de las redes sociales, así como respetar a los demás usuarios.

CONSEJO

