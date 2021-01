Seguridad Ciudadana busca la certificación ante normas internacionales

Este 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pretende lograr su acreditación como una corporación con elementos capaces de reaccionar correctamente en momentos de alta presión y en irrestricto apego a los derechos humanos, aseveró la elemento que lidera el grupo de profesionales en la materia, Zuly Montiel Texis.

Detalló que, desde 2020, trabajan en la Comisión de Acreditación para Agencias de aplicación de la Ley “Calea”, por sus siglas en inglés, The Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies. Explicó que la legitimación obliga a la institución de seguridad a operar dentro de lineamientos policiales específicos y adoptar políticas y procedimientos con prácticas internacionales, pero adecuadas a la normatividad del estado.

Montiel Texis recordó que la acreditación es un proceso que requiere de aproximadamente dos años para lograr el objetivo y en ella deben participar todos los elementos policiacos.

No es fácil obtenerla, pero los resultados y la satisfacción de estar en una policía que cumple con estándares internacionales y que recobra la confianza de la ciudadanía en su institución de Seguridad Pública es motivante para lograrlo, soltó.

Con el título, dijo que garantizarán que el actuar del personal cuenta con los fundamentos legales y directivas de calidad homologadas; consolidar la cooperación y coordinación con otras instituciones de seguridad, recuperarán la confianza de la ciudadanía hacia su policía y lograrán la profesionalización de la vocación policial.

Por otro lado, mencionó que les ofrecen cuatro programas de acreditación enfocados al orden público, comunicaciones, academia de capacitación y seguridad, donde la SSC ha abarcado dos de ellos. Es de señalar que el Calea es una comisión que se estableció en 1979, a petición del Departamento de Justicia de Norteamérica y a la fecha funciona como una comisión certificadora de las organizaciones en Seguridad Pública.

