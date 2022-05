Seguro de auto, obligación civil para conducir

Ante los accidentes viales tanto en días cotidianos, festivos como en periodos vacacionales, que se presentan en el estado, el seguro de auto particular debería ser una obligación moral. Tan solo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que los accidentes ocupan la novena causa de muerte en el país y en defunciones con respecto a 2020, los accidentes presentaron un ligero repunte en el periodo de enero a junio de 2021.

En México para transitar por las vías de comunicación de competencia federal, las personas que tienen un vehículo deben contar con un seguro de auto con la cobertura de daños a terceros, que garantice la indemnización de daños materiales y lesiones corporales de terceras personas.

Desde el 2019 el seguro de auto es obligatorio para todos los vehículos que circulan por las carreteras federales, en caso de no presentar la póliza ante una revisión de tránsito o en un siniestro vial, el conductor será acreedor a una multa de en promedio de cuatro mil 100 pesos. El decreto fue determinado por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que solicita como requisito obligatorio contar con un seguro de auto con responsabilidad civil de daños a terceros.

En el artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en México se establece que cualquier vehículo que circule por carretera necesita un seguro que garantice la cobertura de daños en bienes o lesiones a terceros.

En la entidad no está legislado para que los vehículos particulares circulen con seguro de auto en las carreteras de competencia estatal, mientras que la Secretaría de Movilidad y Transporte no solicita la póliza para ningún trámite. No pasa lo mismo con el transporte público, que sí debe tenerla.

En el país, los estados donde sí es obligatorio tener un seguro de auto son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz y Yucatán.

Anteriormente, los vehículos de modelos recientes se veían obligados a contratar el seguro de auto, pero hoy en día todos deben circular protegidos a fin de garantizar la reparación del daño cuando se perjudique a terceras personas.

El seguro de automóvil es un contrato celebrado entre una compañía aseguradora y un usuario, para que se cubran los riesgos generados ante una posibilidad de causar accidentes.

En este sentido, el seguro de cobertura básica cubre daños a terceros, ya sea a un bien, un vehículo, casa, motocicleta y daños a personas ajenas al vehículo asegurado. La cobertura limitada incluye robo total, responsabilidad causada por daños a terceros en bienes o personas y gastos médicos. La cobertura amplia es una modalidad que adiciona una extensa gama de servicios en daños materiales, fianza garantizada, cristales, llantas, equipo especial, devolución, entre otras.

Entrevistada al respecto, la titular de la Unidad de Atención a Usuarios en Tlaxcala de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Marisol Núñez Vázquez, señaló que es importante cotizar con diferentes aseguradoras los tipos de productos y los precios, de tal manera que seleccionen el que mejor se adapte a las necesidades del conductor.

Destacó que un aspecto importante al cotizar es la exclusión de los seguros, de ahí que la recomendación es leer detenidamente todo el contrato, para verificar, por ejemplo, si cubre o no daños por inundación.

Luego, pidió a los tlaxcaltecas comunicarse a la Condusef para asesorías mediante el centro telefónico 55 53 400 999, así como a la dirección de promoción y divulgación de educación financiera 55 54 48 7000 extensión 6143 y visitar las redes sociales.

LOS PRECIOS PROMEDIO DE LOS SEGUROS DE AUTO

Básicamente, los precios de un seguro de auto dependen de la compañía y el tipo de producto que convenga al interesado.

Las aseguradoras prácticamente se adaptan a cada usuario. Las compañías más solicitadas son Afirme Seguros, Seguros Banorte, Axa seguros, HSBC seguros, Seguros el Águila, Inbursa Seguros, GNP Seguros, Qualitas, Mapfre, ANA Seguros, BBVA Bancomer Seguros, Wibe, entre otros.

Los precios por un Plan de Responsabilidad Civil tienen costos de mil 169 pesos, dos mil 395 y hasta seis mil 400. En el Plan Limitado van desde los dos mil 900 hasta 16 mil 900 pesos y en el Plan Amplio los costos son de seis mil 100 pesos hasta 19 mil 700 pesos.

