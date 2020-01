Seguro, equipo de hemodiálisis: IMSS

Tras remarcar que privilegian el tratamiento de hemodiálisis, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlaxcala, continuará con los servicios de la empresa Reactivos Químicos y sus máquinas Nipro, pues no presentan riesgos para la salud de los pacientes con enfermedad renal.

Fue el pasado dos de enero cuando un grupo de derechohabientes realizó una manifestación afuera del Hospital General de Zona Número 1, por el cambio de la empresa y la baja calidad del equipo con el que recibirían las sesiones de hemodiálisis.

Al respecto, el jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de la delegación en el estado, Bruno Hernández Hernández, confirmó que incorporaron a sus pacientes a otro servicio de hemodiálisis, esto para privilegiar su estado de salud y no suspender las sesiones.

Luego, enfatizó que el IMSS realizó pruebas de laboratorios a quienes tienen sesiones de hemodiálisis, por lo que no detectaron debilidades en los equipos. “Valoramos el funcionamiento, las máquinas sirven, la gente se quedó con la idea de que las Nipro no son funcionales, entendemos la inquietud, pero realmente no corren ningún riesgo”.

Reconoció que el sentir de los enfermos es que las máquinas que proporcionan el servicio no les parece, pero no presentaron sustento que soportara sus posturas.

Dijo que gestionarán a nivel central las inconformidades de sus derechohabientes y dar una respuesta, pues tras una reunión, solo 15, de 97 pacientes dijeron estar inconformes con el servicio.

“Desde el punto de vista médico, están siendo bien atendidos por los nefrólogos y especialistas, nuestro personal de enfermería está capacitado en la hemodiálisis”.

Refirió que Tlaxcala no es el único estado que tiene las máquinas Nipro, es más, casi el 70 % de las delegaciones ocupará esas marcas tras la licitación nacional que realizó el IMSS. Abundó que el Hospital General número 1 tiene 10 máquinas Nipro que están siendo utilizadas en un 60 %.

97 Pacientes reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital General número 1 del IMSS.

50 Máquinas de hemodiálisis tiene el nosocomio.

