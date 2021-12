Senadora incumple sus acuerdos, dice suplente

La senadora suplente por Tlaxcala, Maura Hernández Fernández, exigió a Minerva Hernández Ramos le permita ocupar el escaño que en estos momentos se encuentra acéfalo, al priorizar sus nuevas aspiraciones políticas en la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN). Enfática, consideró que

los tlaxcaltecas no merecemos que uno de los tres lugares que tiene la entidad en el Senado de la República se encuentre sin representante.

La simpatizante panista y empresaria aseguró que en 2018 invirtió “tiempo, dinero y esfuerzo” para lograr que el PAN obtuviera el triunfo en la Cámara Alta y, aunque Morena logró dos escaños, el trabajo en equipo permitió derrotar al PRI y fue así que Hernández Ramos asumió el cargo en primera minoría.

No obstante, a pesar de que la experredista y actual panista ha solicitado cuatro licencias al cargo en diversos momentos, entre ellas para contender por la candidatura al Gobierno del Estado y posteriormente para ser coordinadora de campaña de la priista Anabell Ávalos Zempoalteca, ha evitado que Maura Hernández Fernández asuma el cargo que obtuvieron en fórmula de manera constitucional.

Maura Hernández Fernández exigió a Minerva Hernández Ramos le permita asumir el cargo en el Senado de la República, como lo marca la ley / Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Me he preguntado por qué en las cuatro licencias que la senadora ha pedido no se me ha permitido subir para ocupar el cargo, la ley es clara y puntualmente dice que ante la ausencia de la propietaria en el cargo, la suplente debe de asumir, expresó.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Hernández Fernández sostuvo que Minerva Hernández no cumple acuerdos y, además de eso, se escuda en sus amigos políticos en el Senado para que no la llamen a ocupar su curul.

Eso es lo que me causa intriga y me hace salir a la luz pública para decirlo, porque en estas cuatro licencias que lleva Minerva (Hernández), pude haber estado participando en el Senado porque es un derecho que me confiere la ley, pero no ha sido así.

Recordó que en 2018 hizo campaña con la experredista, expriista y actual panista, prueba de ello son los resultados electorales y la simpatía de la gente hacia una suplente joven y una figura fresca que hacía un buen binomio, pues un sector de la población la rechazaba al ser considerada como “ahijada política” del exsenador y exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien actualmente labora en el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador, a quien Minerva Hernández también apoyo en su campaña presidencial de 2006.

Maura Hernández reveló que en reuniones previas a aceptar la suplencia, en 2018, hablaron de que en el futuro, cuando Minerva Hernández tuviera aspiraciones a otro cargo político, le iba a hacer el llamado para ocupar el cargo de forma temporal, pero no ha ocurrido así.

-¿Así lo acordaron ambas?

-Sí, claro, en mesas se acordó y ella dijo que iba a tener intención de participar a otros cargos públicos, por ejemplo la gubernatura, pero ya lleva cuatro licencias solicitadas y no me ha permitido ocupar el cargo.

Incluso, manifestó que en estos tres años que Minerva Hernández lleva en el cargo, no ha tenido la “cortesía” de convocar a su suplente a ningún trabajo, mucho menos a entregar apoyos o a labores de gestión.

-¿Como suplente, tiene contacto con Minverva Hernández?

-No, lamentablemente ella por aquí entra al Senado y se olvidó. Fíjate que en su momento platicamos de hacer un trabajo de labor social, ella desde el Senado y yo aquí en Tlaxcala porque la gente siempre necesita una cercanía, pero eso se quedó solo como una idea y no pasó nada.

-¿No cumple acuerdos Minerva Hernández?

-Más allá de que no cumple acuerdos, porque no lo hace y eso es una realidad, creo que sus amigos políticos en el Senado algo están haciendo porque no he sido llamada.

-¿Qué le dices a la ciudadanía que visitaste junto con Minerva Hernández?

-Cuando entramos a campaña hablamos con la gente y les dijimos que tendríamos cercanía con ellos, que íbamos a estar cuando nos busquen, haciendo un trabajo legislativo y de gestión importante, que íbamos a atender sus solicitudes, pero no ha sido así y les pido su comprensión.

La senadora suplente de Hernández Ramos rememoró que al caminar en campaña hablaron de apertura y trabajo en equipo, mismas promesas que hoy repiten en su aspiración a dirigir el Comité Directivo Estatal del PAN, pero jamás se cumplió y eso marca un antecedente.

Acordamos que sería el puente y contacto directo con muchas personas que nos apoyaron; ha habido personas que me buscaron pidiendo un apoyo y yo la busqué personalmente, pero la vía de comunicación nunca se abrió lo suficiente.

La empresaria resaltó las cualidades y preparación que tiene Minerva Hernández Ramos como experimentada política y en el sector público, pero el incumplir acuerdos también marca su trayectoria.

Siempre apegados a la ley debemos ser respetuosos, primero con las formas, desde ahí empezamos y luego respetar la ley a la letra, a cabalidad… si ella no está y el espacio está acéfalo, nada le cuesta permitirme subir, ¿por qué ese egoísmo?,cuestionó.

Y agregó: yo creo que Tlaxcala no se merece eso, Tlaxcala debe tener un representante de tiempo completo, que ese espacio tenga representación porque hoy está acéfalo, ese es el tema, más allá de que en lo personal busque otro cargo de manera merecida o inmerecida.

Maura Hernández dejó a la militancia panista juzgar el actuar de Minerva Hernández, pues si bien tiene una trayectoria política importante y es una mujer con preparación, la ciudadanía y la historia la juzgarán al evaluar si ha hecho o no un trabajo para bien de los tlaxcaltecas.

