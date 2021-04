Señalan que Michaelle Brito impide que su suplente asuma el cargo que dejó vacío en el Congreso local

María Félix Delgadillo Vázquez, suplente de la diputada con licencia Michaelle Brito Vázquez, acusó que se ha enfrentado a diversos obstáculos para poder ocupar la curul del Congreso local que le corresponde tras la salida de la prioritaria.





Este día, acusó la negativa de Brito Vázquez, legisladora que solicitó licencia al cargo para contender por la candidatura a la presidencia municipal de Tlaxco, para ser llamada como integrante de la LXIII Legislatura local.





Explicó que desde hace varios días pidió a Brito Vázquez autorizar que sea llamada como su suplente en el Congreso local, pero que al momento no ha tenido respuesta y "que eso parece una burla".





Si no cumple la palabra conmigo, qué pasará con las promesas que hará a la ciudadanía", cuestionó María Félix Delgadillo Vázquez.





Agregó que también ha solicitado a la Junta de Coordinación y Concertación Política y a la Mesa Directiva del Congreso local ser llamada para rendir protesta como diputada local por el tiempo que dure la licencia de Michaelle Brito Vázquez, pero que no ha tenido respuesta, principalmente por la negativa de la propietaria.





Por eso, adelantó que acudirá ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala para solicitar que sean respetados sus derechos político-electorales.





El pasado 23 de marzo a la diputada Michaelle Brito Vázquez le fue concedida la licencia al cargo a partir del día 25 de ese mes y hasta que determine su retorno a la Legislatura local, y propuso que suplente no debía ocupar ese cargo al argumentar que su ausencia no será por más de tres meses, por lo que no era necesario.