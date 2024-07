Señalan responsables de centros de avistamiento de luciérnagas presunta corrupción por parte de colaborador de Turismo

Titulares de centros de avistamiento de luciérnagas de Nanacamilpa y Calpulalpan solicitaron la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ante supuestos actos de extorsión y cobros indebidos por parte de Marte Luis N., colaborador de la Secretaría de Turismo del Estado.

A través de un oficio remitido a la titular del Ejecutivo, los firmantes sostuvieron que les fue impuesta una página web para la difusión masiva del avistamiento de luciérnagas y la venta de boletos de ingreso a los centros de observación.

No obstante, sostienen que Marte Luis N. supuestamente lucra con la operación de la página de difusión y genera utilidades en beneficio de un particular que opera el sitio web y de una tour operadora, de la que no se menciona la razón social.

Los inconformes acusan que a través de esa página, Marte Luis N. decide a qué avistamientos direccionar las visitas, además de hacer distinciones de los centros que participan en los eventos de relevancia para la difusión de la temporada.

Expresaron que también son víctimas de constante hostigamiento y presión por diversas secretarías de la administración estatal, (sin especificar cuáles), para cumplir con el pago de un permiso y poder operar en la temporada de avistamiento, que comprende los meses de julio y agosto.

Quienes firman la misiva refieren que esto refleja una clara colusión con el funcionario de la Secretaría de Turismo, lo que les ha provocado miedo debido a que refieren han sido amenazados que de no pagar serán clausurados sus centros de avistamiento.

Ante esta situación, los involucrados solicitaron una audiencia a la titular del Ejecutivo para abordar todos los temas relacionados con la regulación de operación durante la temporada de luciérnagas, al señalar que en su mayoría quienes operan estos centros son campesinos y ejidatarios.

Entre los firmantes se encuentran los responsables de los centros de avistamiento “Canto del Bosque”, “El Ciprés”, “Buenavista”, “La Palangana”, “Canto de la Luciérnaga”, “Las Minas”, “El Madroño”, “La Soledad”, “Vista Hermosa”, “Laguna Azul” y “Tres Villas”.

